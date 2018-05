Ljubav je na selu: Ivona ga napala jer se dopisivao s drugim ženama

Foto: Press

NAKON što su odabrali svoje potencijalne srodne duše, farmeri iz showa Ljubav je na selu svoje su djevojke odveli na romantična putovanja.

Denis je Moniku tako odveo u zlatnu kolijevku hrvatske kulture – na otok Krk u Malinsku, u vilu Margaret i sobu s pogledom na more.

"Monika me totalno zaokupila i mislim da će, nakon ovog romantičnog putovanja, ona biti moja zauvijek", rekao je Denis.

Vatroslav je Valentinu pozvao u svoj rodni grad Zagreb. "Jako si mi falio", priznala mu je.

U Dalmatinskoj zagori Dario i Ivona prošetali su u narodnim nošnjama po selu, a Ivona je komentirala da se osjeća kao da hoda u otiraču za noge. "Bože, što sam nakićena. Ja ne kužim kako su te žene tako obučene išle u polje i jadan taj muškarac koji je morao skinuti tu ženu", smijala se Ivona. Nešto kasnije učili su svirati i gusle, a Ivona se tada prvi put susrela s tim instrumentom za koji nije ni znala da postoji.

Josip je Nikolinu dočekao u Zagrebu, a ona ga je odvela u Zoološki vrt. Budući da mu je taj dan bio rođendan, njegovoj sreći nije bilo kraja jer ga je proveo upravo s voljenom osobom.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zorka i Miljenko posjetili su Istru, gdje su se upoznali s tartufarkama Anitom Zigante i Danijelom Puh, a zajedno su tražili crni tartuf. Iako su uz sebe imali psa tartufara, Zorka je bioenergijom odlučila potražiti tartufe i uspjela jednog pronaći. Nešto kasnije, Miljenko ih je odveo na kušanje tartufa.

Dok se jedni tako gube po šumama, drugi uživaju u čarima wellnessa. Monika je odlučila napraviti pedikuru i manikuru u hotelu pa je sa sobom povela i Denisa koji je otkrio djelatnicama da se u Moniku zaljubio na prvi pogled.

Hrvoje ni na romantičnom putovanju u Lonjskom polju nije odustao od želje da on i Sandra ulove sami nešto za večeru. "Ne volim pecanje i čim sam vidjela štapove, iživcirala sam se", komentirala je Sandra koja je dodala da neće jesti ribu. No ipak je na kraju sjela s njim u čamac i pomogla mu oko ulova, a Hrvoje je na kraju ulovio šarana.

U Dalmatinskoj zagori Dario je Ivonu izveo u konobu na teletinu pod pekom, a Ivoni nije baš bilo do hrane jer je sa svojim farmerom morala riješiti probleme koji su nastali kada je otišla kući. Naime, na Facebooku se Dario dopisivao s jednom djevojkom i poklanjao joj pažnju što se Ivoni nije svidjelo, a iako joj je on pokušao objasniti da je sve bila zezancija, Ivonu u to nije uspio uvjeriti. "Pao si mi u očima nakon ovoga", rekla je Ivona te dodala da ju je razočarao te da od sada puše na hladno.

"Čista zezancija, nisam ništa ozbiljno mislio", pravdao se Dario te dodao da se nije "probećario". "Više mi se sviđao kad je bio miran i povučen", kazala je Ivona i dodala da joj je žao što se ona tako nije dopisivala s nekim pa da on čita njezinu "zezanciju".

"Nakon ove večere, više ne znam kako stojimo s cijelom situacijom", rekao je u kameru Dario. U metropoli je atmosfera bila vedrija, a Nikolina je Josipa odvela u grčki restoran, no zeznula se pa mu je rekla da ga vodi u turski, dok je Josip shvatio da idu u kineski. Kada su sjeli u restoran, Josip je otkrio da se Nikolina drugačije ponaša kada je kod kuće, a drugačije kada dođe kod njega u Benkovac. "Jesi li spreman ostaviti sve i doći kod mene u Pulu?" pitala ga je. "Naravno da jesam", kazao je Josip, no prekinuo ih je konobar koji je Nikolini počeo pjevati "Sretan rođendan", no ona mu je objasnila da ona nema još 34 godine, već je slavljenik Josip.

Sandra nije bila zadovoljna romantičnim vikendom jer je očekivala da će je Hrvoje odvesti na more, a Hrvoje je usput shvatio da Sandra uopće ne voli prirodu kao što je govorila. "Možda ti nisi prava žena za mene", kazao joj je Hrvoje te dodao da s njim neće ići na more. "Onda ti nećeš biti moj dečko", rekla mu je Sandra. "Podilazila mi je na farmi, sada to tek vidim", zaključio je Hrvoje.