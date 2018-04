Ljubav je na selu: U Benkovcu nastala svađa kad se pojavila Nikolina

Foto: Press

NAKON što su Mirjana i Lucija stigle na benkovačko imanje farmera Josipa, i Nikolina se napokon pojavila na njegovom pragu! Čim je ušla u kuću i pozdravila se s Josipovom mamom Smiljanom, pala je u zagrljaj Josipu. Ljubljenje je počelo, a ostale dvije djevojke i mama mogle su samo gledati.

"Cijela ova situacija s Nikolinom mi se čini kao glumatanje, čak mi je i Josipova reakcija kad ju je vidio nerealna", rekla je Mirjana ponukana time što je prije Nikolinog dolaska Josip bio ljutit što se Nikolina nije pojavila kada i ostale djevojke, a to je curama bio i plan koji je osmislila Nikolina ne bi li vidjela Josipovu reakciju.

"Zalutala sam!" rekla je Nikolina, što se Luciji nije svidjelo. "Ako se nas dvije držimo dogovora, bilo bi u redu da se i ti držiš toga dogovora, a to je i bila njezina ideja, a ne naša! Zato sam rekla da je jako dvolična ženska", kazala je Lucija.

Josipova mama je odmah zaključila da se Nikolina zaljubila. "Čini se da si mi se zaljubila u sina. Znači, postoji mogućnost da mi budeš snaja'', zaključila je Smiljana, a Nikolina je kimala glavom.

"A zbog čega smo mi došle ovdje?!" pitala je Lucija Josipa. "Pa možda nađeš nekog drugoga ovdje", rekao joj je Josip grleći Nikolinu. "Pa nisam ja došla ovdje zbog drugoga, nego radi tebe", rekla mu je Lucija.

"Čekaj, sine, jesi li ti sposoban za jednu, dvije ili tri?" pitala ga je mama. "Za jednu samo!", rekao je Josip.

Dok je Josip pokazivao curama njihove sobe, i Hrvoje je svojim djevojkama pokazao odaje, a cure su bile oduševljene njegovom kućicom u šumi. "Tko ti pere prozore?" pitale su ga djevojke. "Mama je oprala ovaj put", iskren je bio Hrvoje, što curama nije zasmetalo.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No zasmetale su im druge stvari. "Kuća je ok, ali nije to nešto na što sam ja navikla, nema mašine recimo, ne znam", rekla je Tanja, a Sandra se nadovezala rekavši da se nije nadala da će Hrvoje imati toliko mačaka. "Ma odvikla sam se od mačaka, ali me ništa nije zaprepastilo kao kada je mačka došla s mišem u ustima", kazala je Sandra. Jedino Lana nije imala zamjerki na mačke.

Ipak, sve su bile oduševljene Hrvojevim carstvom životinja, a najviše ponijem i lanetom.

Dario je u Svetom Petru Čvrstecu cure ugodno iznenadio buketima cvijeća, ali i poklonima poput gumenih čizama, rukavica za čišćenje i metle, što je njih nasmijalo.

U Dubrovniku je Miljenko dvije dame smjestio u jednu sobu, a mlađu, Zorku, zasebno. Njima to nije smetalo, a Margitu i Maru je razveselilo što imaju balkon s prekrasnim pogledom. Kasnije ih je odveo na mjesto s pogledom na sve otoke, a zatim su "doćerali" i koze. "Dobro su se snašle i Mara i Zora s kozama", komentirao je poslije Miljenko.

U Benkovcu se situacija pogoršala. "Ja sam u šoku, kako se ona sad pravi nevina", rekla je Mirjana Luciji dodajući da je Nikolina dobra glumica. "Trebaš znati dobro glumiti i to je to", zaključila je Mirjana dodajući da joj nije jasno zašto su njih dvije uopće dolazile kod Josipa. Za to vrijeme Nikolina i Josip bili su sami u sobi i ljubili se, a nakon što joj je Josip poklonio plišano srce, priznali su si ljubav.

U Mučićima su se cure iznenadile vidjevši kapu navijača Armade. "Trebao si staviti poster Dinama!" vikala je jedna, dok je Ines komentirala kako je očekivala Hajdukovu zastavu. Nakon što su se uspjele dogovoriti da Ines i Irena spavaju u jednoj sobi, a Monika u drugoj, Ines se pobunila. "Nije mi jasno zašto je Denis odvojio Moniku od nas, ali nismo uopće ljubomorne i dobrodošla je u naš apartman", kazala je Ines. "Stavio sam te u sobu samu jer želim da imaš mira", objasnio je Denis Moniki, koja mu je poklonila svileno srce, a on njoj poljubac i zagrljaj.

U Ražancu je bilo vrijeme za okrepu. Vatroslavove djevojke na stolu su dočekale domaće smokve i orahovac, kojim su nazdravile, a kada im je pokazao sobe nisu se oduševile jer su dobile krevete na kat! Nakon što su se pobunile, Vatroslav je priznao da se šalio te da svaka ima svoju sobu. Valentina nije bila presretna vidjevši sliku gole žene na zidu, ali Vatroslav je objasnio da je to umjetničko djelo.

U Benkovcu su Mirjana i Lucija odlučile reći što ih muči. "Nećemo se sada svađati, ali zašto smo mi došle!?" pitala je Lucija, a Josip je rekao da ne voli starije cure od sebe. "Ti si dvolična, Nikolina, ajde mu reci gdje si zapravo bila prije nego si došla ovdje", kazala je Mirjana, a Nikolina nije željela priznati da je za Josipa smislila spačku i da se zato nije pojavila zajedno s ostalim djevojkama. "Jesmo li mi ovdje došle kopati kamen?" pitala je Mirjana Josipovu mamu, što ih je sve nasmijalo.