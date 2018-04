Loša otkrio kako mu je Dino Dvornik spasio život: "Auto je bio rascijepan ko konzerva"

Screenshot: Youtube

SAŠA LOŠIĆ LOŠA, frontmen Plavog orkestra, nedavno je u intervjuu za filter.hr ispričao kako mu je pokojni Dino Dvornik jednom prilikom spasio život.

"Vozili smo se u Novom Sadu. Plavi orkestar, on i vozač koji se pred nama htio pohvaliti svojim novim Golfom II. Nagazio je na gas, vozio je oko 150 na sat, prošao kroz crveno i udarili smo u neki rasvjetni stup. Ja sam sjedio između vozača i Dina, koji je bio na suvozačkom mjestu. Prvo čovjek, valjda, ima instinkt da sebe zaštiti, a on je prvo mene držao rukom. Držao me dok se nismo zaustavili. Auto je bio rascijepan ko konzerva", prisjetio se Loša.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Đuro otkrio da ga je Dino Dvornik spasio za vrijeme rata: "Bio je strašan tip"

Dodao je kako je u tom trenu shvatio da Dino ima nekakvu ljudsku dimenziju, kao rijetko tko na ovim prostorima.

"Fali mi ta energija, fali mi Dino Dvornik. Jednostavno, osjeti se ogromna praznina, jer on je nekako demistificirao svijet i učinio da ovaj region živi u nekakvoj dobroj energiji. Gurao je naprijed", rekao je Loša.