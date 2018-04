Matteo Cetinski i Jelena Veljača zaratili na Fejsu: "Ti više nigdje ne ideš bez zahvale sponzoru za haljinu"

Foto: Facebook/Instagram

MATTEO Cetinski ovih dana kritizira sve moguće pojave na društvenim mrežama, a posebna su mu poslastica, kako kaže, ljudi koji fotkaju vlastito dijete pored usisavača, samo zato što su ga dobili besplatno.

Prozvanom se našla glumica i producentica Jelena Veljača koja je odmah ušla u javnu raspravu s Cetinskim. Naime, prije nekoliko tjedana ona je na svom Instagramu objavila fotografiju na kojoj njezin muž Dražen Čuček usisava, dok ona pakira kofer, a njezina kći Lena pomaže tati.

"Zbilja misliš da dobiju usisavač?", bocnula je Jelena Mattea, a on je upitao dobiju li i zamjensku vrećicu.

Jelena mu je pojasnila kako funkcionira marketing na društvenim mrežama.

Objavu dijeli Jelena Veljača (@jelka12) Tra 4, 2018 u 11:03 PDT TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Dobiju isto kaj su nekad dobili kad su snimali reklame za usisavače, linolade, tensilen tablete, razna piva, i slično. Samo je medij drugačiji. Do prije godinu dvije nije bilo marketinških agencija koje to rade jer je svima to bilo glupo. Sad svi veliki proizvođači imaju agencije koje se samo time bave - marketingom preko drustvenih mreza. I ne placaju usisavačima ni veš mašinama", rekla je Jelena aludirajući na to da influenceri imaju honorare.

Ipak, Matteo joj nije povjerovao.

"Hahahahhaha baš si me nasmijala. Pa ne misliš valjda da pričam napamet?! Nitko ne radi za kremu i usisavaš?! Hahahahahaha, čekaj ti se sališ?", napisao je Cetinski te prozvao Jelenu zbog haljina koje reklamira na Instagramu.

"Ti više ni na vikend s mužem ne ideš bez da se zahvaljuješ sponzorima za haljine", napisao joj je, a ona mu je obećala otkriti iznos honorara u privatnoj poruci.