Međunarodna izložba Tolerancija stigla je u Hrvatsku, pogledajte neke od plakata

MEĐUNARODNA izložba naziva Tolerancija koncepcije Mirka Ilića već više od godinu dana putuje svijetom, a kako putuje tako i raste kroz broj autora koji na Ilićev poziv dizajniraju plakate na temu tolerancije. Izložba je stigla i u Zagreb, a izložena je ispred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te ispred Muzeja suvremene umjetnosti što je i jedna od odlika ove izložbe - postavlja se na otvorenom.

Ideja je autora da se s izložbom susretne i onaj dio ljudi koji izložbe u zatvorenim prostorima ne posjećuje često, odnosno ne biste li i vi kao običan prolaznik možda zastali ispred plakata, uhvatili se u promišljanju o temi ili čak započeli komunikaciju s osobom do vas koja promatra isti sadržaj. Od početnog 21 plakata izložba je narasla na njih 70 koji su izloženi u Zagrebu, u organizaciji Mirka Ilića i UBU-a - Udruge bivših učenika ŠPUD-a Zagreb, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti i Akademije likovnih umjetnosti unutar partnerskog projekta Runaway Art.

Svoje razmišljanje na temu tolerancije i polazište za ovaj rastući tip izložbe i projekta Ilić je sažeo ovako:

"Najčešći razlozi netolerancije su pripadanje "pogrešnom" plemenu, "pogrešna" boja kože, "pogrešna" seksualna orijentacija,"pogrešna" religija. Tri od ova četiri "pogrešna" razloga prouzrokovana su rođenjem. A to je nešto za što osoba zapravo nije odgovorna, nije uopće u mogućnosti kontrolirati. Dakle, ne toleriraju te kakav si rođen. Dakle, bolje je da nisi rođen. Dakle, bolje je da ne postojiš, bolje je da si mrtav. Zar to nije užasno? Uz to, te tri "pogrešne" stvari čine maksimalno 10 % naših razlika, u ostalih 90 % smo isti. Želimo voljeti. Želimo biti voljeni. Želimo sigurnost. Želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom. Želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju, nego netoleranciju? Ova izložba bi trebala biti mali vizualni podsjetnik na to."

Domaći dizajneri koji su dizajnirali plakate Tolerancije su Boris Bućan i Dejan Kršić čiji su plakati izloženi ispred ŠPUD-a i MSU-a.

Milton Glaser, kao jedan od autora plakata uoči izložbe Tolerancija, rekao je: "Ključno je da ljudi prigrle toleranciju. Ona je jedini protuotrov takmičarskom duhu koji obilježava ljudski rod. U ovom povijesnom trenutku, ovoj se riječi nerado pridaje značaj. Ono što zapravo želimo je da ona znači prihvaćanje i velikodušnost."

Autori plakata su Milton Glaser (SAD), Felipe Taborda (Brazil), Sue Coe (SAD/Velika Britanija), Saki Mafundikwa (Zimbabve), Jianping He (Kina), New Collectivism (Slovenija, država NSK), David Tartakover (Izrael), Fons Hickmann (Njemačka), Chaz Maviyane-Davies (Zimbabve), Istvan Orosz (Mađarska), Michel Bouvet (Francuska), Yuko Shimizu (Japan), Paula Scher (SAD), Sarp Sozdinler (Turska), Hamzah Abdelal (Jordan), Anette Lenz (Francuska), Tarek Atrissi (Libanon), Alejandro Magallanes (Meksiko), Manuel Estrada (Španjolska), Reza Abedini (Iran/Nizozemska), Peter Bankov (Rusija/Češka), Srđa Dragović (Crna Gora), Slavimir Stojanović (Srbija), Xiao Yong (Kina), Anur Hadžiomerspahić (Sarajevo, BiH), Niklaus Troxler (Švicarska), Katarzyna Zapart (Poljska), Hoon-Dong Chung (Koreja), Aleksandar Maćašev (Yugoslavia), Seymour Chwast (SAD), Rodrigo Sánchez (Šanjolska), Steff Geissbuhler (SAD/Švicarska), Un Mundo Feliz (Šanjolska), Drew Hodges (SAD), Dan Reisinger (Izrael), Marian Bantjes, Pekka Loiri (Finska), Ovidiu Hrin (Rumunjska), Uwe Loesch (Njemačka), Alex Jordan (Francuska), Garth Walker (Južna Afrika), Pepijn Zurburg/Gorilla (Nizozemska), Jessica Hische (SAD), Tom Geismar (SAD), Boris Bućan (Hrvatska), Kit Hinrichs (SAD), Fares Cachoux (Sirija), Alain Le Quernec (Francuska), Eric Belousov (Rusija),Nancy Stahl (SAD), Chago Garcia (Dominikanska Republika), Grafprom Studio (Ukrajina), Armando Milani (Italija), Yue Chen (Kina/SAD), Elizabeth Resnick (SAD), Edel Rodriguez (Kuba/SAD), Bob Gill (SAD), Viktor Koen (Grčka), Brandt Botes (Južna Afrika), Tomato Košir (Slovenija), Parisa Tashakori (Iran/SAD), George Tscherny (SAD), Mehmet Ali Türkmen (Turska), Shino Suefusa (Japan), Gyula Molnár (Mađarska), Srdja Dragović (Crna Gora), Ed Fella (SAD), Jose Munoz (Argentina), Yuri Gulitov (Rusija), Marshall Arisman (SAD), Dejan Kršić (Hrvatska, EU).