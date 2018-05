"Meghan Markle oduvijek se probijala preko kreveta riđokosih muškaraca"

Foto: FAH

BRITANCI spremno iščekuju vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle koje će se dogoditi 19. svibnja u kapeli sv. Georgea u Windsoru. Dok je neke američka glumica već osvojila, drugi su sumnjičavi prema tome što u kraljevsku obitelj ulazi razvedena glumica koja je tijekom karijere snimala obnažene scene.

Da te nitko ne može osramotiti kao tvoja obitelj pokazalo se i u Meghaninu slučaju, pa najviše ljage na njeno ime bacaju njeni bližnji.

"Narcisoidna je i sebična, oduvijek se probijala preko kreveta, a pali se na riđokose muškarce koji su joj kao trofeji", nabrajala je njena polusestra Samantha Grant medijima lani.

Požalila se da glumica nije pomagala financijski ni ocu, ni majci, ni bratu kad su bankrotirali, a sve što je zanima su slava i moć koju će udajom za princa itekako dobiti.

Meghanin brat Thomas pak poslao je javno pismo princu Harryju u kojem mu je poručio da otkaže vjenčanje s njegovom sestrom jer će u suprotnom napraviti najveću grašku u povijesti kraljevske obitelji.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

To što je on bivšoj partnerici Darlene Blount prislonio pištolj na glavu, a od zatvora ga je spasilo to što mu je bivša žena platila jamčevinu u pismu nije spominjao.

"Meghan nije prava žena za vas. Prinče Harry, zbunjen sam što ne vidite ono što vidi cijeli svijet. Meghan se pokušava ponašati kao princeza, i to prilično loše. Kakva moraš biti osoba da na svadbu ne pozoveš svog oca, kojeg si dovela do bankrota jer ti je pokušavao pomoći da postaneš glumica. Na svoje vjenčanje poziva potpune strance, a ne obitelj. Tko to radi?" napisao je Thomas.

Dodao je da Meghan pokušava biti poput princeze Diane dok pomaže strancima, a vlastitu obitelj ne vidi.

Meghan je, prema njenoj biografiji objavljenoj u Sunday Timesu, oduvijek željela postati slavna, a to je uspjela uz svog prvog muža, producenta Trevora Engelsona.

Nakon udaje dobila je ulogu u seriji Suits, a 2013. zaključila je da je njen brak gotov. Trevoru, koji to očito nije očekivao, svoju je odluku priopćila veoma hladno - jednostavno mu je poštom poslala svoj vjenčani prsten. U to vrijeme ona je boravila u Torontu gdje je snimala seriju, dok je Trevor živio u njihovu stanu u Los Angelesu.

S druge strane, Harryja to ne zanima. On je zaljubljen u tri godine stariju glumicu koju je zaprosio dok su jeli piletinu u palači Kensington. Meghan je otkrila da je kleknuo pred nju, a cijela prosidba bila joj je jako slatka.