Meghan Markle zbog jednog razloga morat će se klanjati šogorici Kate

MEGHAN Markle službeno je postala vojvotkinja od Sussexa kad se u subotu udala za princa Harryja, no bivša glumica morat će se zbog jedne stvari klanjati svojoj šogorici.

Naime, Meghan će se prema pravilima monarhije morati klanjati svima koji su više rangirani od nje, a zbog činjenice da će princ William postati kralj, to uključuje i Kate.

Naravno novopečena vojvotkinja morat će se klanjati i kraljici Elizabeti II i princezama , a to su Beatrice, Eugene, Anne i Alexandra, ali to mora napraviti samo kad se Harry ne nalazi pokraj nje jer kad je s njim, teoretski je više rangirana od princeza pa se one moraju nakloniti njoj.

