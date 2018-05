Foto: Splash



KRALJEVSKO su vjenčanje gledali milijuni ljudi, pa iako je princ Harry na toliku pozornost navikao, Meghan je ovo bila prva takva prigoda.

Ne čudi zato da se nije baš snašla, a ekipa na internetu je uvjerena da joj se tijekom vožnje kočijom omakla i psovka.

"Jebemu", navodno je rekla svom novom mužu.

Iako bi on trebao bolje znati, čak je i Harry u jednom trenu zaboravio da svaki njegov pokret i šapat prate kamere pa su ga kamere uhvatile kako je pred oltarom promrmljao:

"Usrao sam se".

Huge fan of Harry saying “I’m shitting it” in front of every country in the fucking world. pic.twitter.com/nvdgjDZuSj