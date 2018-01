Foto: Guliver Image/Getty Images

HARRY STYLES mogao bi postati najmlađi James Bond u povijesti. Zvijezda One Directiona osvojila je lani filmska platna ulogom u filmu Dunkirk Christophera Nolana. S obzirom na to da se šuška da će Nolan preuzeti redateljsku palicu u sljedećem filmu o Bondu, njegov prijatelj i montažer koji je radio na Spectreu Lee Smith novinarima je rekao da bi se u glavnoj ulozi mogao naći 23-godišnji Harry.

"Harry to može. Ako žele mlađeg Bonda, zašto ne? On ima sve što treba", rekao je za Daily Star.

Ipak, mladoliki Harry mogao bi izazvati podijeljene reakcije među onima koji u ulozi Bonda žele vidjeti zrelije glumce. S obzirom na to da je 49-godišnji Daniel Craig potpisao ugovor za sljedeći film o Bondu, njegova zamjena neće biti poznata do 2022. kad će Harry imati 28 godina. Čak i tad bi bio najmlađi Bond u povijesti. No Lee je uvjeren da "talentirani" i "karizmatični" Harry može to odraditi.

"On je nevjerojatan talent i jako je prirodan pred kamerom. Kad ga vidite mislite da imate posla s tipom koji ima godine iskustva. Nikad ne biste pomislili da mu je to prvi film. Ja nisam pojma tko je Harry, kći mi je objasnila da ne možeš biti slavniji od Harryja Stylesa. No on je zbilja dobar i karizmatičan dečko. Ako se odluči za glumu, ne mogu zamisliti da u tome ne bude odličan"m nahvalio ga je Lee.

S druge strane, nakon snimanja Dunkirka Harry je dao naslutiti da mu je to prvi i zadnji film koji je snimio.