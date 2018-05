Mobilni donator sperme ima 79 djece: "Sve obavljam u kombiju, a mojoj ženi to nije drago"

Foto: Youtue/Mirror

UMIROVLJENI profesor matematike iz Burtona u Velikoj Britaniji ima prilično neobičan hobi. On putuje kombijem i ljudima diljem zemlje donira spermu.

Do sad je tako postao otac 65 djece, a još 14 ih je na putu. Britanskom Sunu izjavio je da ne planira stati dok ih ne bude stotinu.

62-godišnji Clive, koji sa svojom ženom ima troje djece i devetero unučadi, svoje usluge ne naplaćuje.

Kad mu se netko od potrebitih parova javi, on se svojim kombijem odveze do njihove kuće, malo porazgovara s njima, a zatim u stražnjem dijelu obavi "posao".

"Znam da je ovo što radim neobično, ali budući da to obavim u kombiju manje se emotivno uključim. S primateljima malo porazgovaram čisto da im smanjim nervozu", kaže on.

Budući da to ne radi preko službenih kanala, zakoni u Velikoj Britaniji omogućuju da bilo koja od tih žena od njega u jednom trenu zahtijeva alimentaciju.

"Upravo zbog toga sve obavljam u kombiju, kako bih dokazao da sam ja samo donor sperme", tvrdi Clive.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kaže da je njegov jedini cilj pomoći ljudima koji ne mogu imati djecu, no ne skriva da mu je to i zabavno.

"Ponosan sam što sam otac 79 djece. Sretan sam zbog veselja koje donosim. Mnogo ljudi mi je reklo da sam im promijenio život. Zbog toga to radim. Želim im pomoći jer jako volim djecu", ispričao je on.

Pokušao se prijaviti u klinike za donaciju sperme, ali one nisu prihvaćale nikog starijeg od 45 godina.

"Tad sam objavio oglas na Facebooku. Zdrav sam muškarac i vrlo aktivan. Nemam nikakvih zdravstvenih problema", objasnio je.

Mjesečno obavi otprilike 16 donacija, ali ne završi svaka od njih trudnoćom.

"Žao mi je kad žene ne zatrudne. Zna se dogoditi da jedan mjesec nema nijedne trudnoće, a drugi četiri. Stalno se podsjećam da bi im klinike za oplodnju ponudile šanse za oplodnju 1 naprema osam i to bi im naplatile pedeset tisuća kuna", kaže on.

Ako trudnoća ne uspije pokuša ponovo, a priznao je i da neku od te djece povremeno posjeti.

"Moja žena zna da doniram spermu, ali nije joj baš drago. Prvo sam to skrivao od nje, ali puno mi je lakše otkad sam joj rekao. Nije sretna zbog toga, ali ne sprječava me da to radim", zaključio je on.