Mračna strana Coachelle: Iskustvo novinarke s najvećeg festivala u SAD-u otkriva koliko su ljudi stoka

Foto: Instagram

COACHELLA je najveći glazbeni festival u SAD-u, a ove godine tamo su među ostalima nastupali i Beyonce, Eminem, Cardi B, Ariana Grande, Kendrick Lamar... To bi trebao biti nevjerojatan doživljaj za sve prisutne, no mnogi izvještaji otkrivaju i mračnu stranu festivala - posebno za žene.

Novinarka Teen Voguea Vera Papisova razotkrila je koliko se seksualnog zlostavljanja tamo događa. Od 54 žene s kojima je na festivalu razgovarala, sve su priznale kako su doživjele seksualno uznemiravanje na festivalu, uključujući novinarku koja kaže kako su je drpali čak 22 puta u deset sati.

I went to Coachella for 10 hours to report this story, and I was groped 22 times. https://t.co/XNgZzXep3C

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA