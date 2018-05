Na kraljevskom vjenčanju gomila slavnih - od Jamesa Blunta do Opre Winfrey

Foto: YouTube/Instagram/Twitter

NA KRALJEVSKOM vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle prisustvovat će gomila slavnih osoba iz svijeta šoubiznisa.

Među prvim uzvanicima pojavili su se glumac Idris Elba sa suprugom Selenom i voditeljica Oprah Winfrey, a nedugo zatim stigao je i pjevač James Blunt. Stigli su i George i Amal Clooney te David i Victoria Beckham te izazvali oduševljenje okupljenih.

.@Oprah isn't quite sure where to sit for #HarryandMeghan's wedding pic.twitter.com/gLAmYxXFVa