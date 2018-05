Na ovoj naslovnici je čak pet grešaka u Photoshopu, kužite li zašto?

Foto: GQ

PHOTOSHOP katastrofe toliko su uobičajene da su svi prilično ravnodušno primili vijest da je naslovnica magazina GQ "sfušana". Onda su je pogledali i zapitali se kako se pobogu dogodilo to da žene imaju po tri ili četiri ruke i isto toliko nogu. Odgovor je - namjerno.

Da, GQ je namjerno od tri komičarke na svojoj naslovnice napravio neljudska bića. Riječ je o broju posvećenom komediji, a komedija počinje već na naslovnici, sprdanjem s naslovnicom Vanity Faira na kojoj je Reese Witherspoon imala tri noge, a Oprah Winfrey tri ruke.

Kate McKinnon, Issa Rae i Sarah Silverman pozirale su u večernjim haljinama, no ako dobro pogledate njih tri, primijetit ćete 15 različitih udova.

"Duboko žalimo zbog naslovnice magazina posvećenog komediji", napisali su iz GQ-a u isprici, a tek tada se mnogim upalila lampica da je sve samo sprdnja.

Page Six piše da su urednici Vanity Faira bijesni nakon ovog jer ih kolege iz GQ-aa nisu upozorile na to kako će naslovnica izgledati.

"Sestrinska publikacija ih sprda, a doznali su kad i svi ostali", rekao je izvor.

