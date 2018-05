Na skrivenim stranicama dnevnika Anne Frank pronađeni prosti vicevi: "Što rade Njemice u Nizozemskoj?"

Ilustracija: Getty Images

DVIJE nove stranice iz dnevnika Anne Frank sadrže više prostih šala i njezine misli o seksu.

Dnevnik mlade Židovke, koji je pisala skrivajući se od nacista, postao je svjetski poznat kad je objavljen nakon njezine smrti potkraj rata.

Skrivene stranice bile su prekrivene smeđom trakom, vjerojatno kako bi ih sakrila od obitelji. Nove tehnike istraživačima su omogućile da pročitaju što piše na tim stranicama, piše BBC.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI — Anne Frank House (@annefrankhouse) May 15, 2018

Zapisi su nastali 28. rujna 1942. godine, nedugo nakon što se 13-godišnja Anne počela skrivati. Osim četiri proste šale koje je znala, zapisala je i nekoliko rečenica o seksualnoj edukaciji, zamišljajući da ona nekoga educira, pri čemu spominje prostitutke - o kojima je, piše na drugom mjestu, čula od oca.

"Kao svakog adolescenta, i nju je zanimala ova tema", rekao je Ronald Leopold iz muzeja Anne Frank House u Amsterdamu.

Over the decades #AnneFrank has grown to become the worldwide symbol of the Holocaust, and Anne the girl has increasingly faded into the background. These uncovered texts from her #diary bring the inquisitive and in many respects precocious teenager back into the foreground. pic.twitter.com/DgdXLTs95v — Anne Frank House (@annefrankhouse) May 15, 2018

"Svi koji su dosad pročitali novootkrivene odlomke nisu se mogli suzdržati od smijeha", rekao je direktor Instituta Noid, Frank van Vree, koji je pomogao u iščitavanju.

The text under the covered pages in #AnneFrank's #diary : five crossed-out phrases, four “dirty” jokes and 33 lines about sex education and prostitution. These jokes and passages on sex education are not exceptional in Anne's texts.

More: https://t.co/CpMl16152V pic.twitter.com/W7ce9I6I0r — Anne Frank House (@annefrankhouse) May 15, 2018

"Znate li što rade njemačke Wehrmacht djevojke u Nizozemskoj? Služe kao madraci vojnicima", jedna je od šala.

Anne Frank preminula je u nacističkom kampu smrti 1945. godine. Njezin otac, koji je jedini preživio rat, objavio je njezin dnevnik 1947. godine.