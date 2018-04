Najmisterioznija žena svijeta: Od navijačice i pjevačice do žene tipa kojeg se cijeli svijet boji

Foto: Hina

NJOJ je po nekim medijima 27 godina, po drugima 29. Pretpostavlja se da ima troje djece. Prije udaje bila je pjevačica, ali nema nikakvih dokaza o tome. Neki čak vjeruju da je njeno ime Ri Sol-ju zapravo pseudonim stvoren kako se ne bi saznalo ništa o njenoj prošlosti prije braka.

Jedino što se o ovoj, po mnogima najmisterioznijoj ženi svijeta, zna jest da je udana za sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una.

Iako se u nekoliko navrata pojavljivala u javnosti s mužem, o Ri se jako malo toga zna. Stoga ne čudi pozornost koju je izazvala njena prisutnost na sastanku njenog muža i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina, kojem je prisustvovala i južnokorejska prva dama Kim Jung-sook.

Dvije dame kratko su popričale, a mediji nagađaju da je glazba tema koja ih je povezala. Obje su, prenose mediji, prije udaje bile profesionalne pjevačice.

"Drago mi je što sam od muža čula da je sastanak bio uspješan. Nadam se da će se da će se susret dvojice vođa uspješno razvijati", prenijela je južnokorejska nacionalna televizija njene riječi.

Na susret je došla u nježnoružičastom kostimu koji se sastojao od suknje do koljena i bluze po uzoru na Jackie Kennedy. Kosu je uredno i elegantno maknula s lica. Iako je bila daleko povučenija od južnokorejske prve dame, Ri se također smiješila prilikom susreta njihovih muževa.

Ri je prvi put fotografirana s mužem 2012. godine na koncertu. Tek tada je vlast potvrdila da mu je to žena, i to je sve što su rekli o njoj. Različiti izvori tvrdili su da je prije udaje bila pjevačica i navijačica, a godine njenog rođenja kretale su se od 1985. do 1989. Neki su tvrdili da se njene fotografije mogu vidjeti među onima nastalima na Azijskom atletskom prvenstvu u Južnoj Koreji 2005. godine, gdje je navodno bila kao navijačica. Drugi su tvrdili da je bila u orkestru Unhasu koji je nastupao za Kima i njegovog oca na novogodišnjem koncertu 2010.

BBC je pisao da se za Kima udala na brzinu nakon što je njegov otac doživio moždani udar. Vjeruje se da je prvo dijete rodila godinu kasnije. Zbog toga što je nestajala iz javnosti na duže periode, nagađa se da je ponovno rodila 2013. i 2016. godine. Denis Rodman jednom je rekao da se srednje dijete zove Ju-ae, a o ostaloj djeci ne zna se baš ništa.

Prije udaje, Ri je navodno šest mjeseci pohađala najprestižnije sjevernokorejsko sveučilište Kim Il-sung, kako bi naučila kako se ponašati kao prva dama. AFP je javio da Ri potječe iz izoliranog dijela Sjeverne Koreje, te da joj je otac pripadnik akademske zajednice, a majka liječnica. To bi je činilo pripadnicom političke elite, jer su takve pozicije rezervirane samo za najlojalnije Kimovom režimu.

Činjenica da Ri prati muža na važne susrete medijima je jako zanimljiva jer njegov otac Kim Jong Il nikad nije izašao u javnost sa svojim ženama.

Među rijetkim stvarima koje se o Ri znaju je to da voli skupocjene stvarčice. Tako je svojedobno fotografirana s Chanelovim i Diorovim torbicama.

Prvi put je nazvana sjevernokorejskom prvom damom prije nekoliko tjedana, kad je njen muž posjetio Kinu. Dotad su je nazivali "drugaricom" ili ženom Kim Jong-una. Prije toga, titula prve dame posljednji je put upotrebljena davne 1974. godine, kad ju je nosila žena Kimovog djeda.