Screenshot: Youtube

NAJMODAVAC koji traži seks umjesto stanarine pojavio se u emisiji This Morning gdje je govorio o tome kako sve što radi, radi s namjerom da svoj ''fantastični život podijeli s nekim'' i da ga ovakva razmjena usluga ne čini perverznim.

Muškarac je htio ostati nepoznat te je tijekom intervjua sjedio okrenut leđima kameri, a u razgovoru je otkrio kako ga u moru žena spremnih na ovakav dogovor često kontaktiraju i maloljetnice koje odbija i prosljeđuje socijalnoj službi.

''Ja tražim sporazum. Iskren sam u onome što govorim i nikad ne lažem. Ženama nudim život, više od napunjenog hladnjaka i one uživaju u tome, s mnogima sam još uvijek u kontaktu. Nisam pervertit, to je dogovorena veza. Znam da imam fantastičan život i želim ga podijeliti'', ispričao je najmodavac i dodao kako ga nitko ne može kazniti zbog toga što radi jer je to veza dvoje odraslih ljudi.