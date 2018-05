Screenshot: YouTube

RICHARD OVERTON svako jutro ustaje rano. Njegov skrbnik pomaže mu u jutarnjim rutinama, a zatim on sam spakira svoje cigare i priprema se za još jedan dan. U petak je proslavio 112. rođendan.

On je najstariji muškarac u Americi te najstariji ratni veteran. "Ništa me ne boli", rekao je za Dallas News, a njegova dnevna rutina zaista je nevjerojatna.

Svako jutro, skrbnik mu napravi nekoliko šalica kave. Pije ih s tri žličice šećera i na plastičnu cjevčicu. Voli slatko. Jede vafle, palačinke ili rolice od cimeta za doručak. Uživa u sladoledu, a voli i Dr. Pepper, piše Maxim.

Happy 112th birthday to America’s oldest living man and WWII veteran, Richard Overton. Born in Bastrop County in 1906, Overton served in the South Pacific. He resides in his home in East Austin, where he enjoys cigars and drinking whiskey on his front porch. Photo c/o @statesman. pic.twitter.com/gldtLZQczW

