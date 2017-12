Najveći kraljevski skandal: Princeza Margaret sa 17 godina spavala s oženjenim ocem dvoje djece?

Foto/Ilustracija: Guliver Image/Getty Images

PRINCEZA MARGARET sa 17 godina porinula je svoj prvi brod 28.700 tona težak Edinburgh Castle, a mnoštvo okupljenih u brodogradilištu u Belfastu pratilo je svaki njezin pokret s izuzetnim zanimanjem. Poticali su mladu princezu pljeskom i navijanjem jer je njezina nervoza bila očigledna.

To je bilo jedno od njezinih prvih samostalnih pojavljivanja u javnosti i odmah je osvojila Britance. Ona je bila "princeza Diana prije princeze Diane". Međutim, javnost tada nije znala što mlada princeza krije od svih.

Kolumnist Daily Maila Craig Brown tvrdi da je već tad, sa samo 17 godina, mlada princeza bila u vezi s pilotom Peterom Townsendom i kasnijim bliskim suradnikom njezina oca, kralja Georgea. Townsend ju je pratio tijekom putovanja na porinuće broda, a Brown tvrdi da posjeduje dokumente koji dokazuju da je tada 32-godišnji Townsend, oženjen i otac dvoje djece, odbio hotelsku sobu koja mu je bila namijenjena i tražio sobu do sobe princeze Margaret.

Brown naglašava da nema dokaz da su već tad spavali zajedno, no tvrdi da taj Peterov zahtjev mnogo toga govori.

Ranije te 1947. godine, Margaret je sa sestrom i roditeljima bila u posjetu Južnoafričkoj Republici, a kao pratnja joj je dodijeljen Townsend kojeg je upoznala još ranije, sa samo 14 godina i navodno se odmah zaljubila u njega. Kasnije je Margaret pričala da pamti svaki trenutak afričkog putovanja, navodno upravo zbog Townsenda koji ju je tad potpuno osvojio.

Townsend je svojim šarmom osvojio cijelu kraljevsku obitelji te ih je često posjećivao i družio se s njima, pa tako i s Margaret. Oni su često posjećivali njegovu obitelj u njihovom domu u Windsoru.

1953. godine saznalo se za aferu mlade princeze i Townsenda. To je bio jedan od najvećih skandala britanske kraljevske obitelji. Njega je ostavila supruga, a nakon toga su krenule priče da se Margaret namjerava udati za njega. Međutim, dvije godine nakon, Margaret je objavila da se, zbog svog katoličkog odgoja, ne namjerava udati za razvedenog muškarca.

Njegova tada već bivša žena odlučila je zaštiti kraljevsku obitelj pa je zanijekala njihovu aferu i činjenicu da je to bio razlog rastave i na sebe preuzela krivicu. U javnost je izašla s pričom da je ona prevarila Townsenda s Johnom de Laszlom, svojim drugim suprugom.

"Mama mi je bila veoma povrijeđena, svi su znali da se otac viđa s princezom", rekao je kasnije njihov sin Giles koji nikad nije mogao preboljeti majčino preuzimanje krivice na sebe.

Iako je njihova veza bila javna tajna te je u njihovom odnosu zaista sve bilo moguće, jedna bliska prijateljica princeze Margaret tvrdi da Townsend nikad ne bi spavao sa 17-godišnjakinjom. "Bila bih veoma iznenađena da je Peter spavao s princezom tako mladom, poznavala sam ga", rekla je.

Townsend je u vrijeme kad se afera otkrila tvrdio da se zaljubio u princezu kad je imala 21 godinu, nakon svog razvoda, no u to je malo tko povjerovao. Njihovu ljubavnu priču prati i popularna serija The Crown.