Nakon 26 godina priznala sinu da ga je otela od pravih roditelja, a priča tad postaje još čudnija

Screenshot: Youtube/Twitter

BIVŠA dadilja iz Kine nedavno je priznala da je otela sina svojih poslodavaca i 26 godina ga odgajala kao vlastito dijete. Mladića nikad nitko nije došao tražiti, a njegova navodna otmica nikad nije prijavljena.

48-godišnja He Xiaoping iz Nanchanga otmicu je priznala lokalnim vlastima, no oni slučaj još istražuju budući da je ne mogu optužiti za otmicu samo na temelju njenog iskaza, piše Oddity Central.

Žena je ispričala da je prije otmice rodila dvoje djece koja su nedugo zatim umrla, te da se u očaju obratila za savjet starijima iz svog sela.

Oni su joj rekli da joj je jedina prilika za majčinstvo u tome da odgoji nečije tuđe dijete.

Nakon toga se s lažnom osobnom iskaznicom prijavila za posao dadilje u gradu Chongiqigui i počela čuvati jednogodišnjeg dječaka. Tvrdi da ga je nakon samo tri dana odvela u Nanchang i nazvala ga Liu Jinxin.

