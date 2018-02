Nakon seksa za jednu noć rekla mu je da nosi blizance, kad je trebala roditi, saznao je nevjerojatnu istinu

Screenshot: Youtube

POPULARNI Youtuber Hobbie Stuart (27) najavio je svojim gotovo 400 tisuća pratitelja da će postati otac blizanaca. Iako on i djevojka nisu bili u vezi, očekivao je da će djecu odgajati zajedno, ali se pokazalo da njegova djeca uopće ne postoje.

Stuart je u emotivnom videu objasnio da ipak neće postati otac jer je trudnoća bila izmišljena.

Naime, žena s kojom je navodno začeo blizance neprestano mu je davala razne izgovore zbog kojih ne može ići s njom na preglede, a Stuart koji je bio uzbuđen zbog vijesti da će postati otac, nije nimalo sumnjao u nju.

Redovito su bili u kontaktu, praveći planove o tome što će biti kad se djeca rode, a čak su izabrali i imena. Upoznao ju je sa svojom obitelji, a tvrdi da je imala vidljiv trudnički trbuh.

Stvari su se zakomplicirale kad je došlo vrijeme za porođaj. Njegova je družica imala zakazan carski rez 2. siječnja, no kako ju nije mogao dobiti na mobitel, Stuart je u panici obišao lokalne bolnice, a ni u jednoj nitko nije čuo za nju.

"Tada sam pomislio da me možda ne želi tamo dok rađa. Nije mi bilo jasno zašto to ne bi htjela jer je znala koliko mi je bitno da prisustvujem", kaže on.

Tek kad je njen nestanak prijavio policiji saznao je da mu je lagala da joj je oboje roditelja umrlo. Nekoliko sati kasnije mu je poslala poruku da je rodila i da je jedno dijete dobro, a da se drugo nalazi na intenzivnoj njezi.

Budući da mu nije dopuštala da vidi djecu, postao je sumnjičav i od njenog oca saznao da nikad i nije bila trudna.

"Sve što mi je ikad rekla i sve što sam mislio da se događa bila je laž. Jedan dan sam se psihički pripremao za očinstvo, a već idućeg dana toga nije bilo", rekao je Stuart.

Bez obzira na sve, nije htio otkriti njen identitet i poručio joj je da se nada da će uspjeti ponovno izgraditi svoj život.