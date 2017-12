Napala je Elona Muska što novac troši na rakete umjesto da hrani gladne, ovo nije očekivala

Foto: Twitter/Instagram

AKO NAPADATE Elona Muska na Twitteru, bilo bi bolje da to radite s dobrim argumentima. U to se na teži način uvjerila Laurie Kilmartin, koja misli da se novac utrošen na lansiranje rakete Falcon 9 Muskovog Space X-a treba trošiti "plemenitije".

Jedna od osoba koje na toj društvenoj mreži prate prvog čovjeka Space X-a odlučila se upustiti u raspravu s Laurie, koja je ubrzo ostala bez riječi i argumenata.

Sve je počelo tweetom o lansiranju rakete i najavom narednih aktivnosti. Tad se javila Laurie, koja misli da bi bolje raspolagala Muskovim novcem.

"Možete li taj novac donirati banci hrane?" napisala je.

Can you donate to a food bank instead?