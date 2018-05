Natali Dizdar osvojio dečko iz New Yorka: "Veza na daljinu je dinamična"

Foto: Press

SLAVLJENIČKIM koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu, 12. svibnja, Natali Dizdar proslavit će prvih 15 godina svoje karijere. Iako joj je raspored posljednjih tjedna natrpan probama i pripremama za taj veliki koncert, našla je vremena za razgovor s Indexom, a nas je zanimalo sve o njenoj 15-godišnjoj karijeri, najgore situacije koje su joj se događale, razlog zbog kojeg je često u New Yorku te je li dobivala nemoralne ponude. Pročitajte što nam je rekla.

Što publika može očekivati na slavljeničkom koncertu u Lisinskom?

Prvenstveno dobar koncert. Dugo se pripremamo za ovo i baš jučer smo imali zadnju probu na kojoj je bilo poprilično zabavno i sad sam u nekom miru do subote. Svirat ćemo presjek svega što se radilo u ovih 15 godina, pjesme i hitove zbog kojih sam sad tu gdje jesam, a sretna sam jer nam na koncert nam dolaze i gosti koji su obilježili moje dosadašnje albume, Coco Mosquito iz Jinxa, glazbeni producent moja prva tri albuma, Darko Rundek, Dino Šaran koji nam dolazi iz Sarajeva, a napisao je "Stranca", "Grijeh" i mnoge druge te grupa Mayales. Također u bendu nam je i guitarist Pavle Miholjević, jedan od producenata mog posljednjeg albuma "Iluzije". Nadam se da će sve biti kako smo zamislili i da će na kraju svi otići sretni doma.

Kako izgledaju vaši dani ovog tjedna? Ostaje li vam slobodnog vremena nakon proba?

Probe su obično u popodnevnim satima tako da nakon njih imamo kratko druženje nakon čega idem doma u krevet. Puno se toga odradilo, obveza, snimanja, intervjua i tako već tjednima... Ovaj tjedan je dosta mirniji tako da sam opuštena i lagano počinjem osjećati neko uzbuđenje zbog koncerta. Alles gute.

Najviše se brinem o svom izgledu, dovršavaju se probe, odlučujemo o frizuri i make upu. Nosit ću dvije odlične odjevne kombinacije, odijelo mog dugogodišnjeg suradnika Ivice Klarića i krasnu haljinu poznatog dvojca Envy room.

Kad biste morali izdvojiti neku pjesmu koja vam je najdraža u ovih 15 godina koja bi to bila?

Pa ne znam, to se mijenja. Ali svakako bi izdvojila "Zamijenit ću te gorim" koja je već nekakav klasik, "Ne daj" s kojom je sve počelo, a koja mi i dalje zvuči svježe kad je čujem na radiju, i trenutni singl "Nećeš me, zar ne", jer je autorska pa mi je zbog toga posebno draga.

Kako danas gledate na svoje početke i na Story Super Novu?

Ne znam na što točno mislite. To je bilo tako davno i uopće ne razmišljam o tome, osim kad se pojavi ovako neko pitanje u intervjuu. A s druge strane, za mene su početci još iz doba kad sam bila dijete, dječji festivali, dječje emisije, nastupi... To je bilo slatko i s vremena na vrijeme se izvlače te stare snimke na koje onda svi umiremo od smijeha.

Koja je najgora stvar koja vam se dogodila na nekom koncertu?

Pa bilo je puno zanimljivih scenarija... Na primjer, jednom nam je pala klavijatura na pod usred koncerta, ali to je recimo bilo vise smiješno nego tragično jer na sreću nije bilo nikakve štete. Ali eto možda mi je najgora situacija bila na koncertu u Podgorici prije par godina gdje sam pokušavajući izvući mikrofon sa stalka na kraju udarila sebe i otkrhnula komadić zuba, usred pjesme naravno. Grozan osjećaj zaista.

Postoji li nešto zbog čega žalite u svojoj karijeri?

Možda postoji jedan ili dva momenta koja ne bih ponovila, ali ne bih rekla da za ičim žalim.

Koliko ste se naviknuli na slavu u ovih 15 godina? Što vam je najviše smetalo?

Pa na početku mi je sve smetalo jer sam imala 19 godina, htjela sam studirati, zafrkavati se i to što su me odjednom svi prepoznavali gdje god dođem, imali neko mišljenje, mi je bila ogromna promjena. Trebalo mi je neko vrijeme da se naviknem i prihvatim to kao dio svog života, ali srećom nisam imala nikakvih skandala do sada tako da mi je sve cool i uživam u svemu baš ovako kako je.

Lani ste objavili album Iluzije. Jeste li zadovoljni reakcijama publike i kritike na njega?

Mi smo bili tako sretni da smo uspjeli završiti taj album da su reakcije publike, kolega i kritike došle kao slag na tortu. Proglašen je jednim od najboljih albuma prošle godine, pjesme se vrte na radiju, na koncertima je super energija, zadovoljna sam.

Album su pratile fotografije u prozirnoj haljini, što je mnoge iznenadilo. Kako je došlo do snimanja tih fotografija?

Coveri albuma su uvijek iznenađenje, tako to treba biti. Taj dio je odradila Gordana Bosak koja od samog početka moje karijere radi taj kreativni dio koji se odnosi na styling odjeće, frizure i slično. U suradnji s fotografom/dizajnerom Borisom Poljičaninom, Sašom Jokovićem i frizerima se dogodio taj dobar spoj i ove fotografije su napravile svoje. Cover je nominiran za nagradu Porin, svima se to jako dopalo. Drugačije je i ima svoju priču.

Je li teško pronaći inspiraciju za pisanje pjesama, dolazi li ona sama od sebe ili imate neki način na koji potičete svoju kreativnost?

Što se mene tiče, dođe sama od sebe. U zadnje vrijeme najčešće mi se to događa kad sam negdje daleko od doma, na nekom putovanju. Pretpostavljam zbog intenzivnijeg osjećaja slobode.

Čitate li komentare o sebi na portalima i društvenim mrežama?

Pročitam što ljudi pišu na Instagramu i Facebooku na mojim stranicama, kao i na YouTube kanalu. To mi je ok jer je na neki način upućeno direktno meni, a uglavnom je sve pozitivno.

Završili ste za skipera. Zašto jedrenje?

A zašto ista u životu? Dođe neka faza gdje se zaželiš nečeg novog, uzbudljivog, za mene je to bilo jedrenje i dogodilo se sasvim spontano i slučajno. Prije toga je bio Gestalt. Tko zna gdje ću na kraju završiti, haha.

Doznali smo da imate dečka u New Yorku. Koliko je teško održavati vezu na daljinu?

U svakom slučaju je dinamično.

Puno se kod nas prašine podignulo zbog radija s cajkama. Kako vi gledate na cijelu tu situaciju, jesu li narodnjački hitova baš tako veliki problem?

Joj, ta nepresušna tema s narodnjacima.., Iskreno, obično zaobilazim to pitanje kako u intervjuima tako i u privatnom životu jer mi je ta tema dosadna, kao i narodnjaci sami po sebi. Također, mislim da kad bi se manje o tome u medijima pričalo, možda to ljudima, pogotovo mladim ljudima ne bi bilo tako zanimljivo.

Tema koja je obilježila prošlu i ovu godinu je Me Too pokret. Ima li na našoj sceni nemoralnih ponuda i jesu li se vama događale?

Hm... Ne znam za druge, pretpostavljam da ima svega jer na sceni ima zaista svakakvih ljudi, rubnim po svemu i svačemu. Što se mene osobno tiče, vjerojatno je bilo nekih "neobičnih" situacija na početku karijere, ali u ovom trenutku se zaista ne mogu sjetiti.