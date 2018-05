"Ne želim imati djecu, evo zbog čega to nije sebična odluka"

Screenshot: BBC



ŠTO možete učiniti kako biste spasili planetu? Tridesetpetogodišnja Anna, instruktorica u biciklističkoj školi i spisateljica iz engleskog grada Batha, smatra da bi ljudi trebali imati manje djece - a ona je odlučila da ih uopće neće imati. U videu koji je objavio BBC News, Anna iznosi razloge zbog kojih smatra da je donijela ispravnu odluku. U nastavku donosimo najzanimljivije dijelove njezine priče.



Pravo na izbor



"Ne mislim da su ljudi koji nemaju djecu sebični – vjerojatno se često smatra da ste, ako ste donijeli tu odluku, sami sebi najvažnija osoba na svijetu. Ipak, sebe ne smatram sebičnom osobom, već mislim da me odluka koju sam donijela čini nesebičnom.



Kad sam bila mala, pretpostavljala sam da ću jednoga dana imati djecu vjerojatno zato što to svi rade. Onda sam u tinejdžerskoj dobi shvatila da imam mogućnost izbora – mogu odabrati želim ili imati djecu ili ne.



Iskreno, mogućnost imanja djece nikad me nije privlačila. Radila sam s djecom i bila sam zadovoljna poslom, no svejedno nisam željela imati svoju. Prijatelji su mi uvijek govorili da ću se predomisliti kada mi počne otkucavati biološki sat, a ja bih se samo nasmijala – bila sam otvorena i za tu mogućnost".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ispravna odluka za okoliš"Zatim sam shvatila da je moj odabir najbolja stvar koju mogu učiniti za okoliš. Sada se mogu nazvati borcem za okoliš budući da pokušavam živjeti na održiv način – stalno koristim bicikl kao prijevozno sredstvo, prakticiram veganstvo, ne tuširam se svaki dan, a kosu perem otprilike jednom mjesečno.Ne kažem da bi svi trebali donijeti odluku koju sam ja donijela, no činjenica je da su nova djeca zapravo novi potrošači prirodnih resursa. Da ostanem trudna, pobacila bih"."Bila sam u jednoj vezi koja je završila zbog moje odluke da nemam djecu. Moj je partner to znao od početka, no vjerojatno je pretpostavio da ću se predomisliti zato što smo bili zaljubljeni. Pokušavao me uvjeriti da ipak želim djecu s njim, no problem je bio u tome što ja uopće nisam htjela djecu, s bilo kome, a on je tu svoju želju mogao ostvariti jedino s nekom drugom ženom, što je na kraju i napravio.

Trenutno se ne osjećam kao da se žrtvujem. Ipak, čak i kad bih se u budućnosti počela tako osjećati, čak i kad bih postala tužna zbog odluke koju sam donijela, i dalje bih ostala pri njoj – i to iz razloga što ne želim doprinijeti rastu broja stanovnika na svijetu.



Ljudi često pokušavaju prenijeti vlastite odluke na druge – zato se pokušavam ne uvrijediti i ne nervirati kada mi govore da ću se predomisliti. Odluka koju sam donijela je nešto u što istinski vjerujem", zaključuje Anna svoju priču za BBC News.