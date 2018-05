"Neprijateljski dizajn": Detalj na ovoj klupi razbjesnio je mnoge, što vi vidite u njoj?

Foto: Twitter

KANAĐANIN Isaac Azuelos iz Calgaryja na Twitteru je objavio fotografiju klupe obojene u LGBT boje, no jedan detalj na ovoj klupi potaknuo je raspravu koja je krenula u sasvim drugom smjeru.

Naime, klupa koja svojim bojama šalje pozitivnu poruku u isto vrijeme na sebi ima pet naslona za ruke koji su tu postavljeni s ciljem da onemoguće beskućnicima spavanje na toj klupi. "Kad si inkluzivan, ali svejedno mrziš siromašne", napisao je Isaac na društvenoj mreži.

When you’re inclusive but still hate the poor. pic.twitter.com/WB1kTuxXkb — Isaac Azuelos (@isaacazuelos) May 12, 2018

Azuelos je zatim objavio još nekoliko primjera takve "antibeskućničke" arhitekture diljem svog grada, a tviteraši su se nadovezali.

Here are a few more (less ironic) examples of the same sort of exclusionary design from around my neighbourhood. Most of these are deliberate choices by the city. pic.twitter.com/fqEtbAHI0y — Isaac Azuelos (@isaacazuelos) May 14, 2018

"Nikad dosad nisam shvaćala da su podijeljene klupe zapravo zastrašujuće za one koji trebaju mjesto za spavanje", "Prepoznavanje slučajeva neprijateljskog dizajna i slabe dostupnosti je veoma važno - to je snažan prikaz toga tko se smatra dijelom zajednice u javnim prostorima", bili su samo neki od komentara.

Recognizing instances of hostile design & poor accessibility is important — it’s a solid representation of who is considered part of the community in public spaces. It’s not the end of the discussion though and no one concerned about hostile design would argue that it should be. — Carbon-basedexplorer (@Cbasedexplorer) May 14, 2018

Never realized that the divided seating on public benches was a deterrent for those needing a place to sleep...



What a reality check that is. https://t.co/VrayPGv1X0 — XRaeVisionZ (@RaeBae4291) May 14, 2018

#hostiledesignhttps://t.co/glXJCLS8uR@stuartsemple

The crime of designing public spaces to be uncomfortable, especially as an affront to unhoused humans. Making it more difficult for someone to rest safely & comfortably in public spaces. — BoulderNews (@markgelband) May 13, 2018

Ipak, bilo je i onih koji nisu toliko uvjereni da je riječ o negativnoj namjeri. "Možda su te ručke tu da olakšaju starijim građanima dizanje s klupe?", "Možda je to mjera protiv skateboardanja na klupi?", "Dizajner sam i ove ručke su tu da potaknu više ljudi da sjednu na klupu. Ako na njoj već sjedi netko koga ne znate, vjerojatno nećete sjesti. Ručke djeluju kao djelitelji. Ali vidim i problem za beskućnike", napisali su neki.

Perhaps those supports are to help the elderly patron mentioned to stand up after sitting down ? Something to be considered at the least. — Emmett Keane (@EmmettKeane) May 13, 2018

Anti-skateboarder measure?? — Raving Stark (@RavingStark1) May 13, 2018

Nakon što je tweet postao viralan, Isaacu se javila kompanija odgovorna za park kako bi mu objasnila da klupa nije njihov dizajn nego da je riječ o donaciji "za starije građane koji tu prolaze svakog dana".