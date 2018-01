Screenshot: YouTube

NETFLIXOVA nova originalna serija, The End of the F***ing World, već je stekla gomilu obožavatelja, a trajanjem epizoda od 20 minuta postala je "najviše binge gledana serija ikad", piše Indy100.

U trenu pisanja ovog članka, serija ima rejting 100 % na Rotten Tomatoesu, jednom od najrelevantnijih filmskih sajtova na internetu.

CEO Netflixa Reed Hastlings seriju je nazvao "najzaraznijom serijom u dugo vremena", a vrlo dobro ocijenjena je i na IMDB-u.

Serija prati dvoje tinejdžera; James (17) vjeruje da je psihopat, koji ubija životinje iz zabave. Njegova kolegica iz razreda Alyssa odlučuje pobjeći od kuće s njim, nesvjesna činjenice da ju je on odlučio ubiti. Čeka ih divlja avantura "iz pakla" s puno preokreta i iznenađenja za gledatelje. Evo i trailera.