"Netko uvijek usere": Anegdota iz zatvorske kantine otkriva kako izgleda život osuđenih na smrt

40-GODIŠNJI Timothy White zatvorenik je u zatvoru u Raleighu u Sjevernoj Karolini koji čeka izvršenje smrtne kazne na koju je osuđen nakon što je počinio i 2000. godine priznao ubojstvo prvog stupnja. Za Vice je kroz jednu anegdotu s doručka opisao kako izgleda život zatvorenika osuđenih na smrt.

"Kad god mi osuđenici na smrt dobijemo najmanji blagoslov ili uslugu, jedno je sigurno, netko od nas će to usrati za sve. Ponekad iz pohlepe. Ponekad iz čiste zloće. Ponekad i iz čiste gluposti, za što nema opravdanja. Kao da nije dovoljno što smo osuđeni da umremo, neki, čini se, vjeruju da bismo sami sebi još trebali tovariti kazne i na druge načine", započeo je svoju priču.

"To se, primjerice, dogodilo s našom opremom za tjelovježbu. Prije mnogo godina mogli smo vježbati s utezima, ali ta je privilegija ukinuta nakon svađe kad je jedan zatvorenik drugog udario u glavu bućicom, skoro ga ubivši. Kad sam tek stigao u zatvor, prije skoro 18 godina, to me jako frustriralo i bjesnio sam. S vremenom sam prihvatio da je to ovdje jednostavno tako. Ipak, postoje dani kad moram odmahnuti glavom s gađenjem. Slučaj koji se dogodio jutros bio je jedan od takvih dana", opisao je.

"Novootvorena kantina u našem zatvoru ne razlikuje se previše od bilo koje školske kantine, osim što mi imamo čelične stolove zavarene u pod te mali prozorčić kroz koji nam dodaju pladnjeve s hranom. Ne vidimo 'obične' zatvorenike koji rade u kuhinji, osim ako se ne sagnemo i provirimo kroz taj prozorčić, što ne odobravaju čuvari. Stolovi su prljavi, pod ljepljiv i prekriven mrvicama i ostalim smećem...", započeo je anegdotu koja ga je razbjesnila.

"Dok smo stajali u redu za doručak, moj prijatelj Greg okrenuo se prema svima i obznanio: 'Čovjek koji poslužuje kaže da će svima dati kuhano jaje i komad sira. To nije na meniju pa nemojte srati što ste dobili samo jedno jaje!'. Dovoljno je rekao. Svemir nam se osmjehnuo. Kuhano jaje i komad sira dobro će ići s usranim doručkom koji je na meniju - mljevena govedina i dvopek - i učinit će bijedni doručak mnogo ljepšim. Čekao sam svoj red, zahvalan što će poslužitelj riskirati to da upadne u probleme što nam je omogućio dodatnu hranu. Uzeo sam pladanj i krenuo prema stolu za kojim je Greg već sjedio. Počeo sam jesti gledajući prema prozorčiću kroz koji dobivamo hranu i uočio Jazzyja Jimmyja kako se približava prozoru", napisao je.

"Kladim se da će stari Jazzy pokušati prodati svoje jaje za kuvertu s markicom", rekao sam Gregu, a on se nasmijao i odgovorio: 'Oh, pokušat će on dobiti mnogo više od toga!' Jazzy Jimmy je 60-godišnjak koji se ponaša kao da još nema ni 12 godina. Misli da je pjevač, reper, glazbenik i zabavljač, a zapravo je samo dosadan. Ako zanemarite njegov narcizam i sumnjivu priču o jednom nastupu s Jamesom Brownom, njegovo ponašanje je OK. Nakon kratkog čekanja, Jazzy je uzeo svoj pladanj i nastavio hodati i onda se zaustavio. 'Čekaj malo, dobio sam samo jedno jaje!' viknuo je gledajući u pladanj. Zatim se vratio do prozorčića i rekao zatvoreniku koji nas poslužuje: 'Dao si mi samo jedno jaje! Ne trebamo li dobiti dva?!'".

"'Kakav si ti idiot!' viknuo je Mali Chuck preko cijele kantine. 'Svi su dobili jedno jaje, ne slušaš li?!', izderao se. 'Ali.. Ali...', zbunio se Jazzy. Ode njegova prilika da dobije još jednu kuvertu s markicom. Dotad je čuvar, vidjevši njegovu scenu, već otišao do prozorčića i pozvao upravitelja kuhinje. Upravitelji su uniformirani službenici koji nadziru zatvorenike koji pripremaju hranu. 'Što se ovdje događa? Trebaju li dobiti jedno jaje ili dva?' pitao je čuvar. 'Ne bi trebali ni dobiti jaja, nisu na meniju', odgovorio je upravitelj, potpuno bijesan. 'Pobrinut ću se da netko odgovara za ovo', rekao je ljutit i okrenuo se da pronađe osobu odgovornu za ovo", opisao je.

"'Bravo, šupčino! Ti bi sjebao i mokri san', viknuo je Opaki Joe i prekinuo tišinu koja je nastala. Napadali su ga sa svih strana kantine, a Jazzy je mirno doručkovao, kao da ga nije briga. Zapitao sam se je li moguće u isto vrijeme nekoga mrziti i žaliti ga. Za ručak je bio sendvič sa šunkom i sirom te juha od povrća, a upravitelj je budno pazio na prozor za posluživanje. Pod njegovim budnim okom nije bilo šanse da dobijemo dodatni komad šunke ili malo više juhe. U stvari, mogli smo biti sretni što smo dobili i ono što je na meniju. Baš ti hvala, Jazzy Jimmy", zaključio je svoju priču.