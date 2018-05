Foto: Press

PROSLAVLJENI klavirski virtuoz svjetske reputacije Maksim Mrvica objavio je videospot za kompoziciju "All Of Me", poznati megahit glazbenika Johna Legenda.

"Želio sam dobiti tu klasičnu notu i klasičan zvuk. Jako volim istraživati pa je ovo bio svojevrstan izlet. No i ranije sam imao nekoliko kompozicija u kojima dominiraju samo klavir i orkestar", rekao je o ovoj obradi Maksim Mrvica.

Ovo je prvi Maksimov spot nakon pune tri godine, a snimljen je u nevjerojatno fotogeničnoj napuštenoj tvornici. Režiju spota potpisuje Sound & Vision.

Maksim je trenutno na svjetskoj turneji na kojoj promovira novi album "New Silk Road", a očekuje ga 50 koncerata po Kini, Australiji, Južnoj Koreji te Europi.

Glazbenika najviše veseli nekoliko koncerata koje će tijekom ljeta odsvirati u Hrvatskoj – 28. lipnja u Medulinu, 13. srpnja u Splitu te 14.srpnja na Tvrđavi Sv. Mihovila, u svom rodnom Šibeniku.