Oglasio se dječak s fotografije s kanadskim vojnikom: "Nadam se da se vidimo ovog ljeta"

POČETKOM tjedna regionalnim medijima se proširila vijest o kanadskom vojniku, Justinu Fryeu, koji je 1994. godine kao pripadnik UNPROFOR-a služio u ratom zahvaćenoj BiH.



>>Napokon ga je našao: Kanadski vojnik 24 godine je razmišljao o dječaku iz BiH s kojim se sprijateljio



Justin je bio smješten u Visokom, a jedan od njegovih zadataka bilo je osiguravanje sletišta za helikoptere UN-a. Pored zone slijetanja bilo je nekoliko kuća, a svaki put kad su on i njegovi kolege osiguravali sletište, jedan mali dječak, Amir Bajramović, dolazio bi do ograde gledati ih. Justin se s tim dječakom ubrzo sprijateljio, njegova mama je slala stvari poštom iz Kanade za Amira, a sljedeće godine Justin se vratio u Kanadu.



Justinu je ostala samo jedna fotografija s Amirom, koju je pronašao nedavno i tada je odlučio pronaći Amira. Ubrzo su kontaktirali preko Facebooka, a dogovorili su i susret u BiH, već ovog ljeta.

"Bio sam zabrinut za tu djecu"



Novinari N1 BiH razgovarali su s Amirovom sestrom u kući pokraj koje je snimljena fotografija Amira i Justina 1994. godine, ali i s Amirom i Justinom.



"Amir je imao devet godina kada je došao ovdje u Visoko. Onda je Justinu slikao te helikoptere, crtao Justina i tako mu se malo po malo, kao svako dijete, umilio. Dao mu je jedan portret, Justinu se to svidjelo pa mu je počeo slatkiše donositi i tako. Tu su se sprijateljili", rekla je Mara Užičanin, sestra dječaka s fotografije, Amira.



Razgovarali su i s Justinom nakon što su mu poslali video mjesta na kojemu je fotografija 1994. snimljena. Pitali su ga kako je njemu izgledalo djetinjstvo djece u ratu."Bio sam zabrinut za njih, bio sam zabrinut za Amira, znao sam da nije iz Visokog i počeo sam razmišljati o svoj toj djeci. Ne možeš a da ne usporediš to sa životom na koji si navikao. Fasciniralo me je kako su i najmanje stvari, stvari koje smo mi u Kanadi uzimali zdravo za gotovo, nešto poput slatkiša ili igračke, njih mogle usrećiti. Želio sam im samo pružiti što je više moguće", rekao je Justin Frye.Dječak sa slike, Amir Bajramović, danas živi u Švedskoj i za N1 BiH je rekao kako čeka ponovni susret s prijateljem iz djetinjstva."Želim ti pokazati svoj rodni grad, svoju Banja Luku, najljepši grad na svijetu. Nadam se da ćemo se vidjeti na ljeto", rekao je Amir.Justin je dodao kako mu je najvažnije da su se on i Amir pronašli i da mogu nastaviti svoje prijateljstvo, ali i da mogu raditi zajedno kako bi proširili sreću u svijetu i dali do znanja svima kako je ljubav moguća bez obzira na zemljopis i to otkud si.