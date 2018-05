"Oh, moj Bože": Meghan iz kočije ugledala bivšu učiteljicu glume u mnoštvu, evo kako je reagirala

Foto: Twitter

NAKON ceremonije vjenčanja, princ Harry i sada već vojvotkinja Meghan sjeli su u kočiju i provezli se gradom kako bi pozdravili mnoštvo koje je u Windsor stiglo samo zbog kraljevskog vjenčanja.

Meghan je u toj gomili ljudi iz kočije uspjela spaziti i svoju nekadašnju učiteljicu glume, glumicu Gigi Perrau koja je u Veliku Britaniju stigla kao komentatorica vjenčanja za ITV.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

“Oh my God” screams Meghan as her old drama teacher Gigi Perreau manages to catch her eye in the crowd! Two seconds before I said do you think she’d recognise you! She was right! @itv @itvnews pic.twitter.com/6QMqLV1lp3