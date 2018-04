Ostala u šoku kad je otvorila torbu koju su joj izgubili u zračnoj luci: "Nikad nisam toliko vrištala"

Foto: News.com.au

JEDNOJ putnici u zrakoplovnoj luci izgubili su prtljagu, a kad su je vratili nakon pet dana, unutra je pronašla mrtvog štakora.

Merry Cannon iz Arkansasa bila je uzbuđena zbog putovanja u Njemačku i Francusku, nesvjesna neugodnog iznenađenja koje će je dočekati kad se vrati.

36-godišnjakinja i njezin suprug te dvoje djece početkom travnja putovali su u Europu, a već ne početku putovanja stvari su im krenule po zlu.

Njihov let za Chicago zbog razbijenog stakla je otkazan, zbog čega su tamo propustili sljedeći. Satima kasnije bukirali su drugi let, no kad su došli napokon u Chicago, rekli su im kako su njihove karte prodane.

Zbog toga su propustili let za Njemačku te su morali sletjeti u Bruxelles. Tamo su unajmili automobil i dva sata vozili do Lillea u Francuskoj.

No sve te neugodnosti bile su beznačajne kad su dobili prtljagu. "Izgubili su našu prtljagu na pet dana", rekla je gospođa Cannon za australski news.com.

Kad je napokon dobila torbu, odmah je osjetila smrad, no ni na kraj pameti joj nije bilo da će unutra pronaći mrtvog štakora. "Nikad nisam toliko vrištala i plakala u životu. Utrčala sam u kuću i počela ribati ruke. Dirala sam sve te stvari u torbi jer su mi iz American Airlinesa rekli da samo sve operem", rekla je.

Naravno, odmah je sve prijavila, a kaže kako je zdravstveni inspektor tri minute samo ponavljao: "O moj bože, ovo je tako užasno. Ne znam uopće što reći".

Nakon toga četiri sata ispunjavala je papirologiju potrebnu da iz zrakoplovne tvrtke riješe njezin slučaj. Isplatit će joj 1600 dolara, što je maksimalna naknada, iako je vrijednost stvari u torbi izračunala na oko 3200 dolara.

"Čitavo putovanje s American Airlinesom bilo je noćna mora, a štakor u torbi je, u nedostatku boljih riječi, bio samo šlag na torti", zaključila je.