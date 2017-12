Ovi ljudi ostavljeni su na najgori način: "Hoću prekid, a i poševio sam ti najbolju prijateljicu"

Foto: Instagram

PREKIDI veze nikad nisu ugodni, no postoje ljudi koji ih uspiju napraviti još neugodnijima. BuzzFeed je skupio najgora iskustva nesretnika čije su veze puknule, a među njima ima groznih i zbilja groznih priča.

"Doznala sam da me dečko prevario. Prekinula sam s njim čim sam čula za prvi preljub, a kasnije sam doznala za još tri. Molio me da ga ne ostavljam, a ja sam se derala: 'Nema šanse, poševio si je na stolu za piknik na igralištu'. On mi je mrtav ozbiljan rekao: 'Bila je to nezgoda, poskliznuo sam se i pimpek mi je uletio u nju'."

"Rekao mi je: Nikad nisam mislio da ćeš TI prekinuti sa mnom."

"Bivši dečko koji me prevario rekao mi je: 'E pa, trebala bi razmisliti s kim se družiš, jer sam ti poševio najbolju frendicu'. Ispostavilo se da je to bilo tjedan dana nakon maturalne večeri, s koje imam naše zajedničke fotke. Na kraju sam ih izrezala s fotografija, jer ja na njima izgledam super."

"Poslao mi je poruku: 'Proveo bih s tobom cijeli život, samo da voliš analni seks.' Pet godina kasnije poslao mi je e-mail moleći me da se udam za njega jer mu 'analno više nije toliko važno'."

"Hodala sam s tipom koji je planirao ići na isti fakultet kao ja. Rekao mi je da ne zna hoće li me prevariti. Nakon prvog obilaska fakulteta rekao mi je da ne želi da prekinemo: 'Vidio sam samo jednu curu na fakultetu koja je ljepša od tebe'."

"Bili smo u vezi na daljinu. Kad smo prekinuli, rekao mi je: 'Čudi me da je ovoliko i trajalo'."

"Rekao je: 'Žao mi je, ali ne možemo više ovako. Žena mi je rekla da neće ići'."

"'Vidim kako te moja mačka gleda, a životinje osjete stvari koje ljudi ne osjete. Zato ću vjerovati svojoj mački', rekao mi je", ispričala je djevojka pod imenom Erika.

"Rekao mi je da mu se više ne sviđam i da se viđa s drugom. Dodao je i da možemo nekad na kavu, ali ja ne pijem kavu pa se to uglavnom svodilo na to da njemu platim kavu kad se nađemo."

"Nakon što smo godinama bili skupa, rekao je: 'Ne da mi se uopće te vidjeti'."

"'Ti si ono što želim, ali ne trebam sad.' Prekinuo je sa mnom pomoću Coldplayevih stihova. Nisam to shvatila sve dok ih nisam čula na Super Bowlu."

"Sjedio je pokraj mene i rekao mi da pogledam mobitel. Tamo je bila poruka: 'Mislim da trebamo prekinuti'."

"'Čekao sam da ti prođu ispiti jer sam mislio da će prekid utjecati na tvoje ocjene, no ne mogu više. Nemoj plakati, ružna si kad plačeš'. Ne samo da sam razvalila ispite nego mi je i bolje bez njega."

"Zabavi se s tipovima s kojima ćeš pokušati preboljeti prekid. Znam da ću se ja zabaviti s curama."

"Nakon seksa duboko je uzdahnuo i rekao: 'Više me fizički ne privlačiš'. Kad sam htjela ustati, zadržao me u zagrljaju. Kao da se meni mazilo s tipom koji mi je rekao da ga ne privlačim."

"'Ne znam što želim, ali znam što ne želim, tebe', rekao mi je dečko s kojim sam bila dvije godine, dva dana nakon što sam doznala da me zarazio mononukleozom."

"Rekao je da samo želi izlaziti i zabavljati se bez osjećaja da me vara."

"Seksali smo se nakon prekida, a on nije htio staviti kondom. Pitala sam ga zar doista misli da je sad trenutak da riskiramo trudnoću, a on je odgovorio: 'Možda mi baš to treba'."

"Bolja si u igrici Guitar Hero od mene i zbog tog se osjećam manje muškarcem."

"'Nadam se da te nisam uništio za sljedećeg dečka'. Potom se rukovao sa mnom i rekao: 'Bilo mi je drago surađivati s tobom'."