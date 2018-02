Ovo je najružniji James Bond ikad: "Ima loptast nos, tanka usta i široko lice"

Foto: Guliver Image/Getty Images/Splash/YouTube

DANIEL CRAIG je najmanje zgodan (ili najružniji) James Bond u povijesti filmova o agentu 007.

"Njegov loptast nos, tanka usta i široko lice svrstavaju ga na dno liste glumaca koji su utjelovili agenta 007, pokazao je test mapiranja lica, koje je bilo poznato i kod starih Grka", piše Daily Mail.

Razloga za slavlje ima Sean Connery čije je lice najljepše po istom testu. Crte njegovog lica poklapaju se u 89,2 posto sa "zlatnim omjerom ljepote". Prema tom testu lice glumca u vrijeme snimanja bilo je najbliže od svih testiranih lica grčkoj ideji savršenstva.

Drugi najljepši bio je pokojni Roger Moore, treći je Timothy Dalton, četvrti Pierce Brosnan, a peti George Lazenby.

Craig je zadnji na listi s 84,2 posto podudarnosti. Važno je naglasiti da je nemoguće imati 100 posto jer savršenstvo ne postoji.

"Daniel Craig prošao je najgore zbog loptastog nosa, tankih usana i širokog lica. On ima taj muževni izgled, ali on se ne poklapa s idejama starih Grka o ljepoti. S druge strane, Sean Connery je godinama proglašavan najljepšim Bondom, a sad je to potvrdila i znanost. On ima lijepo, simetrično lice", tvrdi estetski kirurg Julian De Silva koji koristi mapiranje u svom poslu.