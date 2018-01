"Ovo je veliki problem": Kandidati žiriju Tri, dva, jedan - kuhaj! servirali sirovu tjesteninu i riblju kost

Foto: Press

IZGLEDA da kandidati najviše strahuju kada je u stručnom žiriju Tomislav Špiček pa su se u utorak navečer malo opustili.

Ervin i Antonija kiksali su u izradi složenca od ribe i povrća koji je plivao u maslinovom ulju. "Ovo tu zna biti veliki problem i ovo vam je veliki problem! Pogledajte kolika je to količina ulja na vrhu", kazao je nezadovoljno Mate osvrnuvši se na prekomjernu količinu maslinovog ulja. No, to nije bio jedini problem njihovog jela, Mateja je u složencu pronašla i riblju kost te su tako tata i kći ostali bez boda.

Bod su im preoteli Martina i Ante koji su za nijansu napravili bolje jelo, unatoč tome što je Ante, kako Pažanin kaže, katastrofalno filetirao ribu. Druga dva para pripremali su punjene raviole, a Nikolina i Otto uspjeli su zaslužiti bod unatoč tome što im ravioli nisu bili dovoljno skuhani i slani te što umak nije bio po volji Pažanina. Ružica i Barica svoj su bod izgubile zbog sasvim opravdanog razloga – potpuno sirove tjestenine!

Vidoviti Mate samo je pogledao njihov tanjur i odmah je znao da to nije dovoljno skuhano, a simpatične sestrične nisu se previše opravdavale jer su i same znale da danas nemaju šanse za pobjedu.

"Sutra je novi dan", rekao bi Špiček koji je sutra ponovo na svom čuvenom stolcu te se kandidati moraju trgnuti ako žele ostati u showu Tri, dva, jedan – kuhaj!