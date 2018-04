Ovo su četiri najljepše Slavenke, koje na Instagramu zarađuju milijune

Foto: Instagram

S 800 MILIJUNA korisnika Instagram je najpopularnija društvena mreža na svijetu nakon Facebooka. Dok ga neki koriste kako bi ubili vrijeme i malo se zabavili, postoji grupa lijepih i mudrih žena koje su na toj društvenoj mreži izgradile prave biznise. Među njima su i dame sa slavenskih područja, za koje zahvaljujući Instagramu zna cijeli svijet. Kako piše Slavorum, ovo su četiri najplaćenije slavenske korisnice Instagrama.

Alena Shishkova

💕 Objavu dijeli Alena Shishkova (@missalena.92) Lis 23, 2017 u 10:24 PDT

Malo tko nije čuo za Alenu, koju na Instagramu prati zavidnih šest milijuna ljudi. To je ujedno čini najplaćenijom Slavenkom na Instagramu. Njena priča počela je nakon sudjelovanja na izboru za Miss Rusije 2012. godine. Njene fotografije postale su hit na Tumblru, Redditu i drugim forumima. Nakon godina bavljenja manekenstvom po Europi, Americi i Aziji Alena je prepoznala priliku kad se pojavio Instagram. Njenoj popularnosti pomogla je i veza s ruskim reperom Timatijem, s kojim ima kćer. Osim toga, zavela je golmana Dinama iz Moskve Antona Shunina, 17-godišnjeg pilota Nikitu Mazepina te 19-godišnjeg sina Ruske akademije znanosti Yurija Osipova. S obzirom na to da mediji prate njene romanse, nije čudno da za njen profil na Instagramu vlada toliki interes.

Victoria Bonya

Proslavili su je reality showovi i brak s milijarderom Alexanderom Smurfitom, a njen Instagram pun je fotki njenog života u Monte Carlu te odmora na raznim luksuznim destinacijama diljem svijeta. I nju prati šest milijuna korisnika, a osim što na svom profilu reklamira brojne kompanije, Victoria je pokrenula i svoj modni brend.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Potječe iz malog gradića Krasnokamenska, u Moskvu je došla studirati novinarstvo. U međuvremenu ušla je u popularni reality show i postala TV voditeljica. Od Smurfita se razvela nakon sedam godina braka, no ostala je u Monaku s kćerkom Angelinom.

Lena Perminova

Objavu dijeli Lena Perminova (@lenaperminova) Pro 26, 2017 u 5:17 PST

U usporedbi sa šest milijuna prve dvije članice ove liste, njena dva milijuna pratitelja čine se malima, no i dalje je to dovoljno za unosan biznis. Visoka, vitka i plavokosa savršena je za razne vrste modelinga, a ono što je razlikuje od ostalih njena je životna priča. Odrasla je u teškom siromaštvu, na nagovor bivšeg dečka počela je dilati drogu i završila je u zatvoru. Na nagovor njenog oca izvukao ju je 27 godina stariji ruski oligarh Alexander Lebedev, koji se potom zaljubio u nju. Vjenčali su se i imaju troje djece. Danas Lena sjedi u prvim redovima modnih revija u Parizu, Londonu, Milanu i New Yorku, a street style fotografi trgaju se za njene fotke.

Na svom profilu Lena objavljuje svoje modne kombinacije, luksuzne odmore, ali i obiteljsku harmoniju svog doma. Surađivala je s brendovima poput Chanela, Valentina i mnogim drugima.

Anastasia Reshetova

Objavu dijeli Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Vel 17, 2018 u 1:39 PST

Ima 22 godine i dva milijuna pratitelja na Instagramu. Bavi se manekenstvom, osnovala je dvije kompanije i zavela je bogatog repera. I njen put ka slavi započeo je na izboru za Miss Rusije.

Ruski mediji pišu da za jednu sponzoriranu objavu dobiva oko 100.000 rubalja, dok je prosječna ruska plaća 22.000 rubalja. Lani je objavila autobiografsku knjigu u kojoj piše o fitnessu, prehrani i tretmanima ljepote. Želja joj je postati TV voditeljica.