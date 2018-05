Ovo su najljepša mjesta koja možete posjetiti već ove godine, a za većinu sigurno niste čuli

Foto: 123RF

Bliži se ljeto, a s njim i planiranje godišnjih odmora. Ponekad putovanja na ne toliko popularna mjesta mogu biti najzabavnija iskustva. Ako želite da se ljeto 2018. razlikuje od svih prethodnih, razmislite o ovih osam nerazvikanih destinacija.

Naravno, nemojte zaboraviti ponijeti svoj fotoaparat kako biste svim prijateljima mogli pokazati fotografije pravih čarobnih destinacija.

1. Heraklion, Grčka

Sigurno ste čuli i za Atenu i za Santorini, no Heraklion nije grad koji prvi padne na pamet kad se sjetite Grčke. Najveći je grad na otoku Kreti i nudi spektakularne poglede koji ostavljaju bez riječi. Uz prekrasan otočki krajolik, Heraklion se ističe i po nekim povijesnim mjestima poput palače Knosa.

2. Shannon, Irska

Irska je još jedna nevjerojatna turistička destinacija, a većina ljudi odlučuje posjetiti Dublin ili Galway. Upravo zato će odabir šarmantnog i slikovitog grada kao što je Shannon doista biti nešto drukčije što ćete vidjeti. Okružje Shannona puno je dragulja koje možete posjetiti, poput dvorca Dromolanda i prekrasnih klifova Mohera.

3. Positano, Italija

Ovo malo šareno selo je nešto drugačije od putovanja u Rim ili Firencu. Pogledi na stijene su savršeni za okidanje fotografija za Instagram. Također, možete šetati prelijepim plažama, uživati u ukusnoj talijanskoj hrani ili pak možete posjetiti zapanjujuću Grottu dello Smeraldo.

See Positano, the village sprawled on a hillside overlooking the Mediterranean Sea off the Amalfi Coast. pic.twitter.com/rgCShhXXQ2 — Travel Vibes 🌏 (@thetravel_vibes) 23. prosinca 2017.

4. Ketchikan, Aljaska

Krstarenje je nevjerojatno iskustvo, no krstarenje Aljaskom je nešto posebno. Ketchikan je lako dostupan iz Seattlea ili Washingtona pa možete doletjeti i avionom ako krstarenje nije vaša stvar. Jednom kad ste tamo možete otići na zip-line, kupovati na Front Streetu ili razgledati najveće svjetske toteme.

Por cierto, mirad que bonito es Ketchikan (Alaska), por favor 😭❤ pic.twitter.com/RXYof5Jzdk — cнeяяyーкυn (@Cherrykun5) 31. prosinca 2017.

5. Chengdu, Kina

Ako ste ljubitelj životinja, Chengdu je pravo mjesto za vas. Prije nego što posjetite Peking ili Hong Kong, ovaj gradić je must-see destinacija. Ako su pande razlog vašeg posjeta Kini, obvezno posjetite njihovu istraživačku bazu za uzgoj panda.

6. Sedona, Arizona

Definitivno ne možete pogriješiti ako odlučite posjetiti crvene stijene u Sedoni. Osim što će fotografije stijena super izgledati na Instagramu, ovo je odlična destinacija za romantično promatranje zvijezda s boljom polovicom.

7. Kitakyushu, Japan

Ponekad je dovoljna samo jedna stvar za odlazak na neko mjesto pa je tako Kawachi Fujien Wisteria Garden razlog za posjet Kitakyushua. Ovaj raskošni vrt poznat je po svojim cvjetovima glicinije i savršen je za ljubitelje ljubičaste boje.

8. Garmisch-Partenkirchen, Njemačka

Ovaj grad kao da je izravno iz filma Moje pjesme, moji snovi. Garmisch-Partenkirchen dom je najvišeg njemačkog vrha, Zugspitze. Bez obzira šetali među planinama ili po njihovim vrhovima, pogledi koji ostavljaju bez riječi su neizostavni.