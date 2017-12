Pernar: "Razišli smo se jer sam bio ženskar, ali toj curi sam dosad uštedio 10.000 kuna"

Foto: Facebook

LJUBAVNI guru Ivan Pernar opet je odlučio podijeliti mudar savjet svojoj sljedbi. Kako su u njegovim objavama posvećenima emotivnim vezama prekidi uvijek neizbježni, i ovog puta osvrnuo se na njih, dajući svojim pratiteljima osebujan savjet kako da ostanu nekome u lijepom sjećanju čak i kad veza završi.

"Sjećam se prije 10 godina bio sam s jednom djevojkom u vezi, bilo mi je super s njom iako smo se kasnije razišli jer sam bio ženskar. Ali ono što vam hoću reći je da sam ju prvi put kad sam došao u njen stan pitao 'kakva ti je ovo uplatnica', na što je rekla da je to za HRT. Na to sam opsovao i rekao joj da to pod hitno otkaže i ne pušta nikakve idiote u stan.

Otkazala je i do današnjeg dana ne plaća - od tada je prošlo 10 godina, godišnja pretplata iznosi otprilike 1000 kuna. Pomnožite to s 10. Uštedio sam joj 10.000 kuna, lijepa cifra i uspomena na mene, zar ne?

Na isto apeliram kod svih vas koji ne plaćate TV pretplatu, a u vezi ste s nekim tko plaća. Potaknite ga da ju otkaže, ostat će mu/njoj lijepa uspomena na vas čak i ako prekinete", napisao je Pernar.

Sad znate što vam je činiti.