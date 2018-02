Petar Grašo: Obožavateljica mi je danima kampirala pred kućom, pozvao sam je unutra...

Foto: Youtube/Facebook

PETAR GRAŠO je u nedavnom intervjuu za srpski Puls Online otkrio da mu se nije uvijek lako nositi sa slavom, otkrivši, između ostaloga kako je riješio situaciju s obožavateljicom koja mu je kampirala ispred kuće.

"Bilo je tu nekih neugodnih situacija kad su djevojke znale prijeći tanku liniju, ali nije to nikad bilo nešto veliko. Jedna djevojka iz Makedonije je spavala dva dana ispred moje kuće dok sam bio na turneji. Ljudi su me zvali da netko kampira ispred kuće. Ali, riješili smo to. Ja sam ju pozvao u kuću, objasnio joj da sam i ja samo čovjek, da nisam nikakav vanzemaljac, da imam svoje potrebe, svoju privatnost, svoje ljude, svoj izbor, nekog koga volim i cura je otišla. Vratila se u Makedoniju. Piše mi ponekad. Završila je studij, udala se, ima dvoje djece", ispričao je Grašo.

Napomenuo je i da mu nije jasno zašto žene vrište za njim.

"Nikad nisam sebe doživljavao kao nekog seksi mačo tipa. Nemam pločice na trbuhu, ne boravim u teretani po četiri sata dnevno. Živim običan život prosječnog muškarca", tvrdi.

Osvrnuo se i na svoju vezu s Danijelom Martinović.

"Mediji su nas rastavljali, vjenčavali, bio sam par puta mrtav, pa homoseksualac, sve ono što svi pjevači prođu tijekom svoje karijere. To je jedan ruksak koji dobiješ kada si iznad prosjeka. Taj dio intime svaki čovjek mora imati za sebe. Mi ne čuvamo vezu na taj način da je to zabranjena tema, nekako smo se oboje odlučili da taj privatan život, koliko god je moguće, maknemo sa strane. Većina mog pojavljivanja je javno, devedeset posto i tih deset posto što ostaje za mene, nisam spreman ponuditi na pladnju. Ne želim slikati svoju spavaću sobu", kaže on.

Na upit osjeća li pritisak da se oženi nakon dugogodišnje veze spremno je odgovorio.

"Bilo kakvi pritisci tog tipa o svadbi i potomstvu je nešto što je nametnuto od sredine. Nisam tip koji ne drži do tradicije, ali smatram da je u današnje vrijeme puno važnije kako se osjećaš. Na takva pitanja imam spremno kontrapitanje: je li bolje biti u braku u kojem muž tuče ženu? Meni je bolje živjeti u jednoj slobodnoj vezi. Nisam rob tradicije i mislim da zbog toga nisam manje dobar čovjek", zaključio je Grašo.