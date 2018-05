Ilustracija: Instagram

NE PIJETE li dovoljno vode, možete dobiti glavobolje, osjećati mučninu i teško se koncentrirati, no i prije nego se to dogodi jednostavnim testom na koži možete provjeriti jeste li dobro hidratizirani.

Test se oslanja na turgor kože, odnosno elastičnu napetost, tj. nabreklost tkiva koja je posljedica normalnog sadržaja vode i elektrolita u stanicama i izvanstaničnoj tekućini. U starosti, iscrpljujućim bolestima i dehidraciji, turgor je smanjen.

Svoju kožu možete testirati tako da se uštipnete na ruci na nekoliko sekundi, a koža s normalnim turgorom trebala bi se vratiti u normalu jako brzo.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ako vam se koža odmah vrati u normalu, znači da ste dovoljno hidratizirani. U suprotnom, morate piti više tekućine.

Ali Webster, dijetetičar pri International Food Information Council Foundation, rekao je za Business Insider kako šest do osam čaša vode dnevno možete dobiti i iz kave ili čaja, pijete li ih, no oni vas neće hidratizirati.

Kofein može imati diuretski učinak, no on je minimalan u odnosu na vodu iz kave i čaja. Sokovi i smoothieji mogu pomoći u hidratizaciji, no s njima treba biti oprezan jer mogu sadržavati veliku količinu šećera.