Plus size manekenka otkrila da je dvaput silovana: "Gubila sam svijest, on je stalno bio na meni"

Foto: Instagram

PLUS size manekenka Maria Jimenez Pacifico pridružila se #metoo pokretu i otkrila da je dvaput silovana.

Pacifico je jedna od najpoznatijih kolumbijskih plus size manekenki, a snimala je kampanje za brendove kao što su Dorothy Perkins, Zara i Lindex. U intervjuu za nacionalne novine El Espectador otkrila je da ju je silovao prijatelj kad je imala svega 15 godina.

"Pozvao me na tulum kod sebe doma. Popili smo i ponudio je da će me odnijeti doma. Rekao mi je da se želi pobrinuti za mene. Hodali smo kad me odjednom gurnuo u dvorište i silovao", opisala je.

Sedam godina kasnije ponovno je silovana, nakon što joj je u piće ubačena droga za silovanje.

Objavu dijeli MARIA JIMENEZ PACIFICO (@mariajimenez_official) Sij 31, 2018 at 7:22 PST

"Kad sam se probudila vidjela sam nepoznatu osobu, nisam se mogla micati. Netko mi je ubacio drogu u čašu. Taj me čovjek silovao, gubila sam svijest nekoliko puta, no svaki put kad bi se osvijestila vidjela bih ga na sebi", dodala je.

Prijavila je silovanje policiji, no počinitelj nikad nije optužen jer je doživio nesreću u kojoj je ostao bez sjećanja.

Pacifico je otkrila da je dugo vjerovala da je sama kriva što je silovana te želi da žene koje prođu kroz iste situacije ne misle da su same krive.

"Želim pozvati sve žene koje su u jednom trenutku doživjele psihološko, emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje da podijele svoju priču. Zajedno možemo postići promjene u društvu. Nijedna seksualni zlostavljana osoba ne smije se sramiti zbog toga što joj se dogodilo", napisala je nakon intervjua na Instagramu.