Pokupila "misteriozni korijen" ispred ulaza, tri tjedna kasnije gadno je požalila

Foto: Twitter

ŠTO BISTE napravili kada biste ispred ulaza pronašli "misteriozni korijen veličine podlaktice''? Kelly Quirino bila je znatiželjna te odlučila doznati o čemu je riječ, no tri tjedna kasnije bila je zgrožena.

anyway, do you guys want to hear a story: two weeks ago a mysterious cursed root appeared on my front doorstep. it was the length of my forearm and shaped like a fucked up turkey leg. look here it is pic.twitter.com/yqZsdUw6yM — keply (@keplyq) May 1, 2018

Na Twitteru je objasnila kako ju je objekt fascinirao za osam sekundi te se našalila kako je riječ o prokletstvu.

I picked it up, shook it, banged it against the step a bit. Nothing jiggled, nothing hissed, but it was oddly....squishy. And maybe warm, somehow? I asked my neighbors. Nobody knew. I sent friends pictures. Nothing. — keply (@keplyq) May 1, 2018

Kako nitko nije znao o čemu je riječ, "korijen" je spremila u plastičnu vrećicu za zamrzavanje da bi ga odnijela na posao kako bi "šefove, kolege i pacijente" pitala znaju li oni o čemu je riječ.

I put it in a gallon freezer bag and took it to work. I asked my bosses, my coworkers, my patients. Nobody had any idea what it was. By the end of the day, though, we noticed that the bag was...sweating. The turkey leg was emitting heat and moisture — keply (@keplyq) May 1, 2018

Te večeri kad se vraćala s posla vrećicu je bacila na stražnje sjedalo i na nju zaboravila. Tjedan dana kasnije, kad je vozila djecu u knjižnicu, sin joj je rekao kako je u autu crv.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

That night, as I left work, I threw it in the back of my car (a hatchback) and....I...forgot about it. Skip forward maybe a week. I was driving my kids to the library. My son was in the backseat and he told me there was a worm back there?? — keply (@keplyq) May 1, 2018

Prvo je pomislila da je to od hrane koju je njezin sin rasipao, no zatim se njezina kćer okrenula da provjeri stražnje sjedalo i tad je počelo vrištanje.

& I was like: of course there’s no goddamn worms back there it’s probably just food you spilled!!! ie: this is your fault anyway just let me drive to the library!! but then my daughter turned around to check the backseat and THAT is when the screaming started — keply (@keplyq) May 1, 2018

Stotine malih i odvratnih crva izlegli su se iz "misterioznog korijena" koji je, čim su došli do knjižnice, uzela i bacila što je dalje mogla.

We made it to the library. shrieking and nauseated. We leaped out of the car, leaving all the doors open. I snatched the turkey leg and threw it as hard and as far away from us as I could. — keply (@keplyq) May 1, 2018

Nekoliko dana poslije, još uvijek pronalazi crve u automobilu, a njezina priča sad je postala viralna.