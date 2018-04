Foto: Instagram

MILEY Cyrus prije deset godina se ispričala zbog serije golih fotografija koje je snimila za časopis Vanity Fair kad je imala 15 godina, no danas nije istog mišljenja.

Pjevačica je putem Twittera poručila javnosti kako joj ipak nije žao zbog golih fotografija nastalih u vrijeme dok je još uvijek bila maloljetna.

''Nije mi žao. Jebite se'', napisala je Miley u nedjelju ispod slike naslovne stranice New York Posta koji je prenio ispriku tadašnje teen zvijezde.

IM NOT SORRY



Fuck YOU #10yearsago pic.twitter.com/YTJmPHKwLX