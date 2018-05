Preseravanje ili visoka gastronomija: Pileća krila od 24-karatnog zlata

Foto: Facebook

KUHARI njujorškog restorana The Ainsworth, u suradnji s reality zvijezdom Jonathanom Chebanom, uveli su u svoju ponudu jedno neobično jelo – pileća krila od 24-karatnog zlata.

Naime, maštoviti vlasnik restorana Brian Mazza odlučio je svoj jelovnik obogatiti pilećim krilcima koja se 12 sati mariniraju u kokosovu maslacu, ljutim papričicama te maslacu od meda i zlata. Nakon toga piletina se premazuje mješavinom začina, a potom slijedi pečenje i prženje. Na samom kraju procesa, krilca se premazuju slojem zlatne prašine i poslužuju uz gurmanski plavi sir.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Cijene zlatne piletine kreću se od 45 dolara za 10 krilaca do 90 dolara za 20 krilaca, a za one kojima ni to nije dovoljno, postoji posebna ponuda u kojoj gosti za 1000 dolara mogu dobiti 50 krilaca uz bocu šampanjca koji proizvodi Jay-Z.