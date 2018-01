"Prije šest mjeseci saznala sam da moja 18-godišnja kći spava s mojim posinkom. Sad je trudna..."

Foto: Instagram

KOLUMNISTICI Guardiana Marielli Frostrup javila se žena čija je kći u vezi s njenim posinkom. Iako među njima nema krvne veze, čitateljica i njen muž zgroženi su postupkom svoje djece.

"S mužem sam 13 godina, do toga 11 u braku. Imamo djecu, ali ne zajedničku. Moja kći imala je pet godina kad sam ga upoznala, njoj je sad 18, a sinu mog muža su 22. On je nedavno počeo ponovno živjeti s nama, a on i moja kći bili su jako bliski. U srpnju 2017. otkrili smo da moj posinak i moja kći imaju seksualne odnose. To sad traje šest mjeseci, a doznala sam da je trudna. U posljednjih pet mjeseci kćer sam vidjela svega sat vremena jer se iselila i preselila s njim kod njegove majke. Pokušale smo razgovarati telefonom, no nikad ne završi dobro. Znam da je nekim ljudima to OK jer nisu u krvnoj vezi, no odgajani su kao obitelj te se moj muž i ja osjećamo izdanima. Nedostaje mi moja kćer, no imam osjećaj da što više se trudim, više štete nanosim. Želim da budemo dio života jedna drugoj, ali previše sam povrijeđena. Srce mi je slomljeno te sam zbunjena", napisala je žena u svom pismu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Mariella joj je odgovorila da prijeđe preko toga.

"Ta djeca su sad mladi ljudi i imat će dijete. Bez obzira na vašu zadršku i bez obzira kako se opravdavali, stvar je gotova i sve što možete jest podržati kćer i posinka. Život nas može iznenaditi dok radimo planove. S dvoje djece prilično sličnih godina moglo se dogoditi da se rodi animozitet, dosadni suživot ili zabranjena strast. Dogodilo se ovo zadnje, a bojim se da su vaše oštro protivljenje i fokusiranje na svoj osjećaj izdaje dio uzroka. Tko se ne želi pobuniti protiv roditelja? Istina je da ne znam je li ih obiteljsko okruženje potaknulo na vezu, no jasno je da je kasno za razmišljanje o razdvajanju njih dvoje. Beba je na putu i nije vjerojatno da će se uskoro rastati", odgovorila je Mariella.

Dodala je da je moguće da će se kasnije pokazati da je ta veza pogreška, no čitateljica je ne može spriječiti, već se treba izdići iznad svojih povrijeđenih osjećaja i pomoći obitelji da ide naprijed, ma koliko joj se to činilo disfunkcionalnim.