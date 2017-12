Pristala odjenuti što god joj mama pokloni za Božić, pao joj mrak na oči kad je vidjela dar

Foto: Twitter

LINDSEY BOWERS prošli je tjedan mami obećala da će za božićni ručak odjenuti što god joj ona pokloni za Božić. Međutim, kad je otvorila mamin poklon i vidjela što mora staviti na sebe - pao joj je mrak na oči.

TV producentica iz Londona priznaje da je bila pomalo pijana kad je dala to obećanje mami te da joj se obilo o glavu, a svoj urnebesni outfit objavila je na Twitteru i postala viralni hit.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Apparently when I was a bit pissed the other week I agreed to wear whatever my mum gave me on Christmas morning. pic.twitter.com/ljWPE5k7lB