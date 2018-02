Publika ne želi da zgodni glumac postane James Bond nakon debakla serije snimane u Hrvatskoj

Foto: Guliver Image/Getty Images

TOM HARDY preskočio je na kladionicama Jamesa Nortona te postao favorit za nasljednika Daniela Craiga u Jamesu Bondu.

Norton je na listi pao nakon što je u nedjelju emitirano finale serije McMafia, snimane u Hrvatskoj, u kojoj je taj britanski glumac utjelovio bankara koji se uvlači u svijet organiziranog kriminala.

Osim njih, na listi za oklade su Idris Elba i Tom Hiddleston te Aidan Turner iz Poldarka.

"Potencijalne Bondove ocjenjuje se na temelju njihovih sadašnjih uloga zbog čega je James Norton iz McMafije postao jako nepopularan u posljednja 24 sata. Za finale McMafije kritika i publika je zaključila da nije imalo klimaks, a Nortonove šanse za ulogu su pale. Više ljudi ulaže na Hardyja, a njegove šanse da postane sljedeći 007 sve su veće", rekao je Alan Alger, glasnogovornik Betwaya.

U siječnju se kao jedan od kandidata za ulogu Bonda spominjao mlađahni Harry Styles, koji je glumio u Dunkirku,

"Harry bi to mogao. Ako žele mlađeg Bonda, zašto ne? On ima sve, on može ići do kraja. Jako je talentiran i prirodan pred kamerom", rekao je montažer Spectrea Lee Smith.

Prvog dana 2018. godine BBC je počeo prikazivati visokobudžetnu seriju McMafia, koja se lani velikim dijelom snimala u Hrvatskoj. Serija je temeljena na istoimenoj knjizi britanskog novinara Mishe Glennyja izdanoj 2008. godine, koja se vrti oko Alexa Godmana, sina ruskog mafijaša koji cijeli život ne želi imati veze s obiteljskom kriminalnom prošlošću. No nakon što mu ubiju strica, uvlači se u svijet internacionalne mafije.

Hrvatski mediji su od zime 2016. do ljeta 2017. pisali o svakoj lokaciji na kojoj je ekipa serije osvanula. Na kraju Hrvatska nema nikakvu ulogu u radnji serije, no njene lokacije upotrebljene su za oslikavanje Praga, Tel Aviva, Egipta i drugih mjesta na svijetu za koja biste rekli da ih je nemoguće povezati s Hrvatskom.

Očekivanja od serije bila su velika, no sudeći prema komentarima britanskih gledatelja, ona nisu ispunjena.