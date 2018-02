S 59 godina preminula zvijezda Kuće od karata, glumac Reg E. Cathey

Foto: Imdb/Instagram

GLUMAC Reg E. Cathey, zvijezda serija Kuća od karata, Žica i Oz, preminuo je u svom domu u New Yorku s napunjenih 59 godina života.

Poznati glumac borio se s rakom pluća, no točan uzrok njegove smrti još se ne zna, piše Daily Mail.

2015. godine osvojio je prestižnu nagradu Emmy za ulogu u seriji Kuća od karata, a još je tri puta bio nominiran zahvaljujući istoj ulozi. U seriji je igrao lik Freddyja Hayesa, vlasnika restorana.

Kolege glumci putem Twittera su se oprostili od preminulog glumca, a među njima je bio i Samuel L. Jackson.

"Slomljen sam gubitkom Rega E. Catheyja! Briljantan glumac, humorist i prijatelj! Nezamjenjiv!", poručio je slavni glumac, a na Instagramu je objavio i njegovu fotografiju.

Shattered at the loss of Reg E. Cathey! Brilliant actor, humorist & friend! Irreplaceable! The ancestors about to be challenged!!