Sama sebi skalpelom izrezala silikone iz grudi: "Upute sam našla na internetu"

Ilustracija: Instagram



TONIA ROSSINGTON silno je željela ukloniti umetke iz grudi, ali si nije mogla priuštiti operaciju pa ih je odlučila izvaditi sama.

Napravila je to koristeći skalpel, bočicu dezinfekcijskog sredstva i vrećicu leda. 49-godišnja Tonia, koja radi na pola radnog vremena i nema zdravstveno osiguranje, nije si mogla priuštiti 25 tisuća kuna vrijednu operaciju pa je svoje umetke veličine F izvadila kod kuće.

Cijeli postupak je trajao samo desetak minuta, piše Daily Mail.

"Imam vrlo jak želudac pa sam znala da ih mogu izvaditi sama. Isprva sam štedjela za operaciju, ali uvijek bi iskrsnulo nešto što me natjeralo da potrošim taj novac. Pomislila sam da se to nikad neće ispuniti i to me užasno deprimiralo pa sam odlučila uzeti stvar u svoje ruke", ispričala je Tonia.

Prije godinu dana poslala je pismo svom liječniku i navela da pati od ozbiljnih mentalnih problema zbog svojih golemih umetaka te da razmišlja o tome da ih sama izvadi. U odgovoru su joj naveli da joj država takvu operaciju plaća samo u slučajevima da je implantat pukao i da joj uzrokuje teške bolove.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Zatim sam počela istraživati na internetu. Jedna žena u Americi je to pokušala napraviti, ali uspjela je izvaditi samo jednu prije nego što se onesvijestila i završila u bolnici. Dugo sam se premišljala, a onda sam odlučila pokušati samo malo zarezati da vidim hoće li boljeti", otkrila je kako je sve počelo.

Prvo je držala vrećicu napunjenu ledom na mjestu ožiljaka od ugradnje silikona, a zatim pokušala zarezati pazeći da ne ošteti krvne žile.

"Bilo je odvratno. Vidjela sam kvržice silikona, umetak je očito puknuo. Sve je bilo puno želatine. I dalje me ništa nije boljelo pa sam nastavila. Kad sam napokon došla do implantata, uhvatila sam ga gazom i izvukla van. Tad me uhvatila panika. Pomislila sam da moram ovo izvaditi iz sebe. Svugdje oko mene je bilo silikona, a kako sam ga izvlačila tako se pretvarao u kašu", opisala je ona.

Zatim je isto ponovila s drugom dojkom, ali ovaj put je implantat izašao u jednom komadu. Nakon toga se odvezla u bolnicu gdje nisu mogli vjerovati što je učinila. Liječnici su uklonili ostatke silikona i previli joj ranu.

"Nije me sram onoga što sam učinila. To samo pokazuje koliko očajne žene mogu biti. Nemojte ih nikad ugraditi jer ćete požaliti. Presretna sam jer ih više nema. Ne izgleda lijepo, ali baš me briga. Nikad ih više neću ugraditi, to je bila najveća pogreška u mom životu", zaključila je Tonia.