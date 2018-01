Satirična stranica ne želi imati posla s Bernardićem: "Ebala vas borba za mast! Šic u troskoku"

Foto: Robert Anic/PIXSELL

DAVOR BERNARDIĆ posljednja dva dana na Facebooku drobi o satiri i moli da se zaštite satirične stranice u Hrvatskoj, iako nikom nije jasno zašto i je li mu profil možda hakiran.

Nakon što se na Facebooku dotakao Dnevne doze prosječnog Dalmatinca, njen administrator Mišo Živaljić odlučio mu je javno reći da ga politika ne zanima.

"E, neš Dnevnu dozu obojat u nijednu boju, ne! Mi pišemo o ljudima koji hodaju ceston i prdnu. Koji se zaljube u sponzorušu pa revu. Koji piju kavu dva dana dnevno. Nemamo mi s politikon veze, nego sa životon. Ebala vas borba za mast! Ajmo, šic u troskoku", poručio je Živaljić.

Ako mislite da je s tim završilo, varate se. Bernardić se brzo prepoznao u objavi i komentirao.

"Ne želim vas bojati. Želim vas pohvaliti. Ako se borim za svačiju slobodu govora zar nemam i ja slobodu spomenuti da podržavam ljudske priče. Političarima se zamjera da su udaljeni od ceste, od stvarnih ljudi i to je istinita zamjerka. Tu se slažemo. Ne želim vaše boje, podržavam vaše ideje. Samo tako nastavite", napisao je.

"Iskreno se nadamo da će političari, bez obzira na “boje”, shvatit da ova država i narod lagano izumire i nestaje pod pritiskom banaka, izdataka za servisiranje vojske uhljeba u javnoj upravi i rasipanja novca na selektivni luksuz. Izborite se za oporezivanje banaka. To je čitav svit uradija. Prepolovite broj zaposlenih u javnim poduzećima, ministarstvima. Stimulirajte mlade da ostanu u Hrvatskoj. Pa ćemo se još više svi skupa smijati. Ovako je satira nadomjestak za plač", odgovorio je Živaljić.

"Razgovor o upravo temama koje navodite treba stalno voditi javno i iskreno. To se ne može ako se zabranjuje satira. Mene se satiriziralo i to je OK. To mi je povratna informacija o radu i motivacija da budem bolji te usmjerenje kako. Ne razmišljam o sebi kao o političaru (iako to jesam). Razmišljam o sebi kao čovjeku koji ima za zadatak služiti nekim idealima slobode i svim građanima. To je prvi korak promjene koji nekima djeluje smješno, ali meni ne. Ovime krećemo u konkretne prijedloge baš na temama koje navodite. Toliko od mene, svaka čast na 200.000 ljudi koje nasmijavate svaki dan", napisao je na kraju Bernardić.