Simona otkrila što zamjera roditeljima: "Ulica me odgajala, moje lutanje je počelo u 12. godini"

OTKAKO je objavila da samo sedam mjeseci nakon rođenja sina Joshue očekuje treće dijete, Simona Mijoković putem društvenim mreža kontemplira o majčinstvu.

Nakon što je prethodni status posvetila malenom Joshui, ovaj put odlučila se prisjetiti vlastitog djetinjstva i progovoriti o tome što zamjera svojim roditeljima.

"Sloboda je dar koji smo dobili od Boga, a nažalost mnogi je krivo koriste. Umjesto prema spasenju, sloboda vodi ka propasti. Odgajana sam u potpunoj slobodi. Znači "sve" mi je dopušteno. Često to usporedim sa 'ulica me odgajala'. Danas kad gledam svoju djecu, jedina mi je želja da ne budem roditelj kakve sam ja imala. To je moja istina. Iako za moje roditelje neprihvatljiva jer smatraju da su mi sve dali, opet moje srce svjedoči nisam dobila onu ljubav i brigu o mojoj duši koju danas moje srce daruje mojoj djeci", napisala je Simona.

Kaže da nije bila odgojena u vjeri i da imala prilike naučiti prave vrijednosti, no da živi za to da njena djeca dobiju sve što ona nije imala.

"Moje lutanje počelo je već u 12 godini. Danas moj tata tvrdi da je mama kriva za moj odgoj, tj. on pere ruke kao Pilat. Ipak, ona ga je ostavila i otišla s drugim u Sloveniju i ona je imala skrbništvo. Nažalost, to skrbništvo - talent - zakopala je u zemlju", potužila se Simona.

Na kraju je uputila savjet svim roditeljima kako bi se trebali brinuti za svoju djecu u njihovom najboljem interesu.

"Jednoga dana, vjerujem bit ćemo upitani koliko smo ljubili Boga i bližnjega - dijete - djecu, koju su nam darovana i koja NISU naše vlasništvo! A što znači ljubiti djecu? Brinuti prvenstvo o njegovoj duši! O njegovom duhovnom rastu, učiti ga životu u vjeri i u sakramentima. A NE dozvoliti mu sve! Jer time što mu sve dozvolite, šutite na njegove grijehe - njegovu dušu vodite ka propasti. Budite roditelji da se djeca ponose vama, jer ste od njih učinili čovjeka vjernog Kristu,da imaju osmijeh na licu kada se sjete djetinjstva , a ne roditelji od kojih će imati rane i suzu u oku sjećajući se djetinjstva s grčem u trbuhu", zaključila je ona.