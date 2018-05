Foto/Screenshot: Twitter/Facebook/Rugby School/TMZ

STARIJA kći Baracka i Michelle Obame, Malia, oduvijek je privlačila pozornost javnosti, ponajviše svojim stilom života, a kad se otkrilo da ima dečka, oči javnosti okrenule su se prema njemu.

Riječ je o 19-godišnjem Roryju Farquharsonu, studentu Harvarda koji se u SAD doselio iz Velike Britanije 2017. godine. Za njihovu vezu doznalo se u studenome prošle godine, kad su snimljeni kako se ljube na utakmici između Harvarda i Yalea.

Rory se školovao u privatnoj Rugby School u Engleskoj, u kojoj godišnja školarina iznosi oko 290 tisuća kuna. Bio je vrlo uspješan u ragbiju i golfu, a osnivač je Blue Bunsen Society, kluba kemičara u toj prestižnoj školi.

Congratulations to Rory who played for the Irish Exiles on Sunday #wholepersonwholepoint #rugby pic.twitter.com/LwL89MXdyl

Welcome back everyone, I hope you all enjoy the new term #wholepersonwholepoint pic.twitter.com/l454jZviPV

Njegovi kolege iz škole za Daily Mail su otkrili da je on bio jako popularan u školi te da je "pravi ulov". Business Insider iskopao je i njegovo pismo, objavljeno u školskim novinama kad je Rory imao samo 16 godina, u kojem je sam sebi poručio: "Ti si visoki, kržljavi školarac s previše samopouzdanja koji očajnički pokušava dokazati svojim prijateljima da je frajer, a u tome je očajno neuspješan."

Jedno vrijeme proveo je stažirajući u Centru za demokraciju u Sjevernoj Irskoj. Otac mu je izvršni direktor londonske tvrtke Insight Investment Management Limited, a majka cijenjena računovotkinja. Obitelj mu živi u gradiću Woodbridge i britanski mediji ih ocjenjuju imućnima.

It's been an absolute delight and pleasure to have this exceptional student @rory_farq from @Harvard spend this week with us in Belfast 🚀 pic.twitter.com/ICFnJT19h5